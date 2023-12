Cierra PRIAN 2023 sin esperanza: van 38 puntos debajo de Claudia

Incredulidad, negación, rabia, negociación, depresión y algunos hasta aceptación, son las etapas que los simpatizantes del proyecto del magnate Claudio X. González, creador de la alianza electoral PRIANRD, han tenido que pasar al percatarse no sólo de que la desventaja inicial que tenían ante Claudia Sheinbaum, de alrededor de 30 puntos, no ha disminuido a los 20 puntos como se plantearon, sino que ahora amenaza seriamente con convertirse en 40.



Y es que si bien revertir 20 puntos en sólo 6 meses lucía ya como una misión imposible, especialmente cuando 2 de cada 3 votantes ya han decidido su sufragio y difícilmente lo van a cambiar (Mitofsky), revertir una tendencia que los coloca prácticamente 40 abajo los tiene desmoralizados, pues aún y si nunca aspiraron a ganar, una diferencia menos aplastante no los obligaría a replantearse todo su actuar desde la misma esencia.



Las agregadoras de encuestas, por lo menos desde 2018, son las únicas herramientas que han acertado en todas y cada una de las elecciones con la particularidad de además ser precisas al medir la intención del voto. Han sido incluso capaces de revelar cuando hay operaciones de coacción del voto como sucedió en el Estado de México, pues con la misma metodología que en el resto de entidades y de elecciones, la diferencia entre ganadora y perdedora fue menor de lo que las verdaderas simpatías reflejaban.





La más conocida en los últimos comicios ha sido la de Polls.mx, misma que destaca que Claudia Sheinbaum tiene una intención de voto del 66% (es decir, que 2 de cada 3 votantes le entregarán su confianza), mientras que para el caso de Xóchitl Gálvez la intención es de apenas el 28%, es decir, que son menos de 3 por cada 10 los que confían en ella. La diferencia es abismal, de 38 puntos.



Pero no es la única agregadora.



La empresa pionera en realizar agregados de encuestas en el país, Oraculus de Javier Márquez, tiene una metodología un poco distinta a la de la empresa anterior, pues únicamente toman en cuenta las encuestas que se realizan cara a cara. Y aunque allí les va mejor a los del Frente, la diferencia es de 32 puntos.