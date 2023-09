Ciclistas y jóvenes de Bélgica participan para sembrar 30 mil árboles en zona de la montaña de Texcoco

En los ejidos de San Pablo Ixayoc arrancó el programa de reforestación "Súmate Sembrando Vida 2023" en el municipio de Texcoco, con la plantación de 30 mil árboles en los núcleos ejidales y bienes comunales de Santa María Tecuanulco, San Jerónimo Amanalco, Santa Catarina del Monte, San Dieguito Xochimanque, Nativitas, San Miguel Coatlinchan, Tequexquinahuac y la participación de la Universidad Autónoma de Chapingo, el Colegio de Postgraduados, el Club Rotario Organización No Gubernamental Viva la Gente, así el grupo de ciclistas de Montaña Gelly Sport Tour y Enduro 4150.



La presidenta municipal de Texcoco Sandra Luz Falcón Venegas, reconoció el esfuerzo que se realiza para lograr esta reforestación, a través de la unión de los núcleos ejidales, bienes comunales, instituciones de educación superior, las organizaciones no gubernamentales y la sociedad civil, para en conjunto trabajar para mantener los bosques de la montaña.



Por ello se ha estado trabajando desde el gobierno Texcoco en el Plan de Desarrollo Urbano Municipal qué privilegie la protección y defensa de las áreas naturales con las que aun contamos, ’se está planteado este plan de desarrollo urbano y va por la protección de áreas naturales en nuestro municipio que hoy no están consideradas, pero el esto nos va a permitir saber exactamente donde no se pueden hace cosas que afecten las áreas naturales del municipio.



Falcón Venegas agradeció a las Instituciones educativas que hoy se suman a esta reforestación 2023: ’Probosque, CONAGUA colegio de postgraduados universidad autónoma de Chapingo el ayuntamiento de Texcoco, los invitamos a que nos ayuden vengan y reforesten con el núcleo ejidal, son quienes nos coordinan para poder llevar a cabo está actividad súmate y siembra vida’, expreso la presidente.



Señaló que los ejidatarios realizan un gran trabajo en el cuidado del bosque, porque no basta con sembrar los árboles, hay que cuidarlo en su crecimiento y desarrollo.



Sin embargo, afirmó qué hay otras afectaciones al bosque como es la tala no autorizada, por lo que advirtió que y se está trabajando en la verificación de los aserraderos y la procedencia legal de la madera con la que trabajan.



Sandra Luz Falcón agradeció la presencia y participación del Club Rotario y la agrupación Viva la Gente’, con jóvenes de Costa Rica, Guatemala, Bélgica y Liechesnstein, quienes llegaron para apoyar esta reforestación de la Montaña de Texcoco.



Los ejidatarios agradecieron el apoyo de todas las instituciones en esta jornada de reforestación, "nos estamos dando cuenta que el cambio climático es una realidad, entonces los invitamos a sumarse a nosotros para cuidar nuestros bosques en forma coordinada", afirmó Miguel Sánchez presidente del comisariato ejidal de San Pablo Ixayoc.



La Maestra en Ciencias Alma Refugio Olvera de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), hizo referencia al esfuerzo de Texcoco por mantener los bosques, señalando qué desde el 2019 se han estado entregando árboles para estas campañas, por lo que convocó a la ciudadanía a acercarse a la dependencia federal para sumarse sembrando vida, sembrando un árbol en su casa jardín en el monte o un terreno en donde sea posible hacerlo.



El director del Colegio de Postgraduados Doctor Juan Antonio Villanueva, señaló la importancia del colegio de Postgraduados para acercarse a los núcleos campesino de la región y participar junto con ellos para interactuar con los campesinos de la región e intercambiar conocimientos.



En su turno el rector de la Universidad Autónoma de Chapingo Doctor Miguel Ángel Garduño García, recordó que ya se tiene un convenio de colaboración entre la UACh y el gobierno de Texcoco, para que sus alumnos realicen prácticas y servicio social en la región con el sector agrícola, con el fin de asesorar y propiciar el desarrollo agropecuario.



Por su parte la directora de Desarrollo Agropecuario María Isabel Galicia León, señaló que la importancia del programa Sembrando Vida, busca la unión de los núcleos ejidales y las instituciones, para que todos en conjunto logren mejorar sus bosques, porque el agua que consumimos allá abajo, nace en estos bosques que además purifican el aire que respiramos y nos ayudan a combatir el calentamiento de la tierra.



De manera puntual señaló qué hoy inicia en San Pablo Ixayoc la reforestación, pero continuará en las comunidades: el viernes 25 de agosto en Santa Catarina del Monte, el sábado 26 en San Jerónimo Amanalco, el domingo 27 se reforestará con bienes comunales de Santa Catarina del Monte, sábado 2 de septiembre en el ejido de Tequexquinahuac y el domingo 3 de septiembre en el ejido de San Miguel Coatlinchan.



A este evento, también asistieron la delegada Regional de probosque Miriam González, el Secretario del Ayuntamiento Jesús Adán Gordo Ramírez, integrantes del cabildo y directores de las diferentes área del gobierno municipal, a quienes se agradeció el apoyo para esta actividad, que representa un beneficio no solo para Texcoco, si no para todo el Valle de México.