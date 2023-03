Choca Tortón contra muro de contención en Nogales

Nogales, Ver. La noche de este miércoles, una unidad tipo Tortón cargada con varias toneladas de Pega Azulejo se impacto contra el muro de contención, esto de la autopista Puebla-Córdoba kilómetro 263 en la zona de la Curva de La Laguna de Nogales, dejando su carga esparcida en ambos sentidos, la rapiña se hizo presente, pero la intervención de autoridades policiales impidió más el robo.



Este lamentable incidente se suscitó aproximadamente a las 19:45 horas, cuando una unidad de carga tipo tortón placas de circulación 74-AG-6B del servicio público federal de la empresa Sampoyo`S Trucking procedente de San Pedro Cholula, Puebla circulaba con dirección a Veracruz, pero el llegar al kilómetro 263 en la curva de La Laguna de Nogales el conductor quien iba en presunto exceso de velocidad, se impacto contra el muro de contención.



Estos género que la carga de Pega Azulejo quedará esparcida en los carriles dirección a Veracruz y Puebla, en cuestión de minutos hicieron su arribo los rapiñeros, quienes no perdieron la oportunidad de robarse parte de la mercancía que transportaba dicha unidad.



Arribando personal de Bomberos Metropolitanos al mando del comandante Ricardo De Jesús De La Cruz Dantorie quienes en apoyo para abanderar la zona además del personal Protección Civil Municipal de Nogales en tanto llegaban los demás cuerpos de emergencia.



En cuestión de minutos, arribo personal de la Policía Municipal de Nogales, quienes impidieron que siguieran robando la mercancía, llegando también Personal de la Policía Estatal quienes apoyaron para evitar continuará la rapiña, por estos hechos una persona fue detenida por actos de rapiña.



Al llegar personal de la Guardia Nacional división Carreteras, solicitaron a los rapiñeros se retiraran de la zona para evitar un accidente, ya que se estaban atravesando entre los vehículos, al no hacer caso a las indicaciones llego más personal de la citada corporación en apoyo y evitaron que se llevarán la carga que aun quedaba.



Personal de Capufe realizó los trabajos de limpieza de la zona, ya que parte de la mercancía que no se llevaron los rapiñeros quedo sobre carriles de circulación dirección Norte y Sur del País, fue después de las 21:30 horas, cuando la circulación vehicular sobre el kilómetro 263 quedo restablecida.