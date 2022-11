China comprometida con el desarrollo mundial resiliente (I)

PRIMERA PARTE



Ante los desafíos, todos los países deben adoptar la visión de una comunidad con un futuro compartido para la humanidad y abogar por la paz, el desarrollo y la cooperación de beneficio mutuo, propuso el presidente de la República Popular de Chino, Xi Jinping, en su intervención en la cumbre del Grupo de los 20, G20, llevada a en Bali, Indonesia, y desde luego confirmó el apremio de sus propuestas con las acciones que ha emprendido China.



El discurso del mandatario chino es ya considerado el más destacado en cuanto a la cooperación mundial, sobre todo por su demanda de apoyo inmediato y sin dilaciones a las naciones en desarrollo para así asegurar la paz mundial. Las crisis que estamos viviendo han pegado más a los países desarrollados, sino atendemos las necesidades de esos países en apuros el problema se agudizará y todos seremos afectados, seguramente se refería a ese principio de básico de la interdependencia internacional



La agencia china de noticias XINHUA, realizó un estupendo trabajo de síntesis y en esa forma nos entregó los aspectos más destacados del discurso de Xi Jinping, que pronunciara en la primera sesión de la XVII Cumbre del G20, a ellos nos vamos a referir con algunas apostillas en dos entregas.



Sobre los DESAFÍOS QUE ENFRENTA EL MUNDO, Xi señaló que vivimos en un momento marcado por enormes cambios nunca vistos en un siglo, cambios que tienen consecuencias en el mundo, en nuestro tiempo y en la historia. La pandemia de la COVID-19 aún se prolonga con casos que aumentan aquí y allá, para luego con toda verdad señalar que la economía mundial se está volviendo más frágil, el entorno geopolítico sigue en tensión la gobernanza global es seriamente inadecuada, las crisis alimentaria y energética se agravan de manera combinada, por lo tanto, agregó enfático, todo esto plantea desafíos formidables para nuestro desarrollo.



En esa línea de responsabilidades globales, exhortó a todos los miembros del G20 a asumir la responsabilidad inherente de ser importantes actores internacionales y regionales y deben jugar el papel ejemplar de promover el desarrollo de todas las naciones, mejorar el bienestar de toda la humanidad y promover el progreso de todo el mundo.



A continuación, Xi expuso su tesis apremiante en el sentido de ’debemos de hacer que el DESARROLLO GLOBAL MÁS INCLUSIVO’. La solidaridad, agregó, es la fuerza, por el contrario, la división no lleva a ninguna parte. Al vivir en la misma aldea global, indicó, debemos estar unidos frente a los riesgos y desafíos, trazar líneas ideológicas o promover políticas de grupos, la confrontación de bloques insistió, solo dividirá al mundo y obstaculizará el desarrollo global y el progreso humano.



Concluimos esta primera entrega con esta su doctrina o sentencia de Xi Jinping, como se quiera: ’Los países deben respetarse mutuamente, buscar puntos en común mientras se aparcan las diferencias, vivir juntos en paz y promover una economía mundial abierta. Nadie debe involucrarse en prácticas de procurar beneficios propios a expensas de los vecinos, construir ‘un pequeño patio con vallas altas o crear clubes cerrados y exclusivos’, es el error más grande.

Nosotros agregamos, eso la historia de la humanidad lo ha registrado y no lo digerimos, no lo entendemos, tal parece que a los poderosos estas lecciones les pasan por la noche de los tiempos.



Y esta es la premisa de Xi: Debemos de hacer que EL DESARROLLO GLOBAL SEA BENEFICIOSO PARA TODOS. Así lo explicó: El desarrollo es real solo cuando todos los países se desarrollan juntos.



La prosperidad y la estabilidad no serán posibles en un mundo donde los ricos se vuelven más ricos mientras los pobres se hacen más pobres. Toda nación aspira a una vida mejor y la modernización no es un privilegio reservado a un determinado país.



Los que llevan la delantera en el desarrollo deberían ayudar sinceramente a otros a desarrollarse y proporcionar más bienes públicos globales. Los grandes países deben cumplir con sus debidas responsabilidades y hacer todo lo posible por la causa del desarrollo global.



En un año, más de 60 países se han unido al Grupo de Amigos de la Iniciativa para el Desarrollo Global, GDI, por sus siglas en inglés, informó Xi, para luego enunciar las acciones y los compromisos de esa potencia mundial: China, afirmó, ha establecido el Fondo para el Desarrollo Global y la Cooperación Sur-Sur y aumentará su aportación al Fondo China-ONU para la Paz y el Desarrollo. China elaborará una lista de elementos para la cooperación práctica, establecerá un grupo abierto de proyectos sobre la GDI y diseñará una hoja de ruta para la implementación de la GDI. China está trabajando con más de 100 países y organizaciones internacionales en la GDI, proporcionando así un nuevo impulso para la implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible; todo este apremio de sus propuestas lo confirmó Xi, con las acciones que ha emprendido China para el desarrollo integral global. CONTINUARÁ.



Periodista y escritor; presidente del Colegio Nacional de Licenciados en Periodismo, CONALIPE; secretario de Desarrollo Social de la Federación Latinoamericana de Periodistas, FELAP; presidente fundador y vitalicio honorario de la Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos, FAPERMEX, miembro del Consejo Consultivo permanente del Club Primera Plana, Doctor Honoris Causa por la Universidad Internacional y Académico de Número de la Academia Nacional de Historia y Geografía, ANHG. Agradeceré sus comentarios y críticas en teodororenteriaa@gmail.com Nos escuchamos en las frecuencias en toda la República de Libertas Radio. Le invitamos a visitar: www.felap.info, www.ciap-felap.org, www.fapermex.org, y www.clubprimeraplana.org, y el portal irradia noticias.com