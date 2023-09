Chimalhuacán recupera espacio público en la cabecera municipal

En cumplimiento de sus atribuciones y facultades, el Gobierno de Chimalhuacán, a través de las áreas administrativas competentes, desocupó y recuperó el área conocida como ’Viejo Mercado Ignacio Zaragoza’ y el tramo de la calle Morelos, ubicados en la Cabecera Municipal, derivado de los procedimientos administrativos que corresponden conforme a derecho y privilegiando los derechos humanos que establece nuestra Constitución.



Debido a que las personas que ocupaban locales en el ’Viejo Mercado Ignacio Zaragoza’ y puestos semifijos en el tramo de la calle Morelos, no acreditaron su personalidad jurídica como locatarios, consecuentemente se procedió a desocupar y recuperar el espacio para continuar con la ejecución del proyecto de remodelación del primer cuadro de la Cabecera Municipal, aprobado en 2022 por el H. Cabildo.



Si bien el H. Ayuntamiento de Chimalhuacán no estaba obligado legalmente a compensar o reubicar a las personas que ocupaban un espacio en el viejo mercado, por instrucción de la Presidenta Municipal, Xóchitl Flores Jiménez, en agosto de 2022 se acordó reubicar a los locatarios en el ’Nuevo Mercado Ignacio Zaragoza’ o compensarlos de manera económica.



No obstante, personas que no acreditaron su personalidad como locatarios se negaron a tal reubicación, por lo cual se inició el procedimiento administrativo correspondiente, sin dejar de lado el respeto a sus derechos fundamentales. De esto último derivaron pláticas conciliatorias y la aceptación de reubicación por parte de otras dos personas.



Una vez concluido el procedimiento administrativo, el H. Ayuntamiento de Chimalhuacán recuperó el total de la superficie ocupada para garantizar el libre tránsito –que por años estuvo obstruida– la calle Morelos, en el cruce de la calle Amargura a Av. Zaragoza. Asimismo, se busca garantizar la salud y seguridad pública, debido a que el espacio ya era insalubre e inseguro.



Todas las pertenencias que se encontraban en el viejo mercado ya fueron resguardadas, y serán devueltas a sus propietarios cuando acudan a la Tesorería Municipal.



El H. Ayuntamiento de Chimalhuacán reitera que el interés público está por encima del interés particular y refrenda su pleno respeto a los Derechos Humanos, entre ellos el derecho al trabajo y a realizar cualquier actividad económica lícita y, en acato a la Carta Magna y la Constitución del Estado de México, de las leyes que de ellas derivan y del Bando Municipal, ofrece a quien considere vulnerada alguna garantía, diálogo y acuerdo respetuoso.