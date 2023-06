Chimalhuacán realizará ’Matrimonios Igualitarios Civiles y Colectivos’ gratuitos

Con el objetivo de garantizar el derecho al matrimonio a la comunidad LGBTTTIQ+ que reside en el municipio, el H. Ayuntamiento de Chimalhuacán 2022-2024, a través de la Dirección de Bienestar, llevará a cabo el evento ’Matrimonios Igualitarios Civiles y Colectivos’ el próximo 28 de junio en el Museo ’Chimaltonalli’, de la Cabecera Municipal, a las 11:00 horas.



Los miembros de la comunidad LGBTTTIQ+ que acrediten su residencia en el municipio de Chimalhuacán y que cumplan con los requisitos solicitados podrán contraer matrimonio en dicho evento de manera gratuita y legal, en apego a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y al Código Civil del Estado de México.



Previo al evento del 28 de junio, las personas interesadas podrán acudir del 7 al 24 de junio a alguna de las siguientes Oficialías del Registro Civil para realizar los trámites necesarios para contraer matrimonio: Oficialía 1, ubicada en c. Aldama s/n, entre 16 de Septiembre y Canoas, Cabecera Municipal; Oficialía 2, ubicada en c. Otatli s/n, Barrio Hojalateros; Oficialía 3, av. Central No. 2, San Lorenzo; Oficialía 4, Zona Urbana Ejidal, av. San Agustín, esq. Emiliano Zapata, Ejidos de San Agustín; Oficialía 5, c. Cajetito s/n, col. Tepalcates; Oficialía 7, c. Papalotl s/n, Barrio Vidrieros.



Las personas contrayentes deberán acudir a alguna de las Oficialías mencionadas con los siguientes documentos: actas de nacimiento certificadas, CURP actualizados, identificaciones oficiales vigentes (INE), así como Certificados Médicos Prenupciales con una vigencia no mayor a 15 días de la ceremonia civil, que se realizará el 28 de junio; ambos contrayentes deberán asistir a la Oficialía.



Los trámites para los ’Matrimonios Igualitarios Civiles y Colectivos’ serán gratuitos, pues forman parte de la tarifa cero, en respeto a la dignidad humana y con fundamento en el artículo 1ro. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el cual se expresa que ’Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas’.