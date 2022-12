Chayotea Coca Cola a dos columnistas llevándolas a Qatar por atacar etiquetado frontal

El Poder del Consumidor denunció que las periodistas Pamela Cerdeira (MVS) y Lourdes Mendoza (El Financiero), quienes en anteriores ocasiones han criticado el etiquetado frontal en productos chatarra como de los productos Coca-Cola, fueron invitadas por la trasnacional Coca-Cola al mundial de futbol en Qatar.



Las columnistas compartieron varias fotos a través de Instagram donde se puede ver que se encuentran en el estadio del mundial junto a Nevenka Godek, titular de Comunicaciones de Latinoamérica de Coca-Cola y de Sergio Londoño, vicepresidente de Asuntos Públicos de Coca-Cola.



’El hecho de que ellas estén en Qatar y suban mensajes agradeciendo a Coca-Cola por la invitación habla de un total conflicto de interés y un beneficio que ellas obtienen. Es una relación que como periodistas en ningún momento deberían de tener porque va contra cualquier ética periodística’, aseguró en el director de El Poder del Consumidor, Alejandro Calvillo.



Pamela Cerdeira, conductora de radio y televisión,, se ha decantado por defender a la corporación en sus entrevistas, alegando que los promotores del etiquetado claro declinan hablar al respecto.



’Es una conductora que califica, desprecia y no oye opiniones, entonces no vale la pena participar cuando se pone totalmente del lado de una parte’, indicó Calvillo.



Mientras que la columnista Lourdes Mendoza, quien fue señalada por el extitular de Petróleos Mexicanos (Pemex) Emilio Lozoya Austin de haber recibido un soborno, también estuvo publicando en su momento su postura en contra del impuesto a las bebidas azucaradas.



En octubre del 2019, por encima de intereses comerciales que cabildearon en contra, el Congreso aprobó una reforma a la Ley General de Salud para incluir en los alimentos y bebidas ultraprocesados un sistema de etiquetado frontal de advertencia con octágonos negros sobre exceso de azúcares, grasas, sodio o calorías causantes de enfermedades crónicas como la diabetes u obesidad infantil. Según un estudio de la Alianza por la Salud, ha tenido resultados en disminuir el consumo de chatarra e incluso que las empresas reformulen el contenido de los productos que los libran de sellos.



Como respuesta, Femsa promovió amparos contra el etiquetado claro argumentando que la reforma podría generar ’un efecto adverso’ en su negocio y sus operaciones en México, informó a sus inversionistas en agosto de 2020 a través de un comunicado en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV). Al momento, los amparos de Santa Clara y Barrilito (ambos propiedad de Coca-Cola y su embotelladora Arca Continental) ya escalaron a la Suprema Corte de Justicia (SCJN) en espera de una sentencia.



’Coca-Cola es uno de los principales actores, no solamente en México sino a nivel mundial, en contra de todas las políticas que recomienda la Organización Mundial de la Salud (OMS). Esos amparos incluso van contra la protección a la infancia como la prohibición del uso de personajes’, comentó el director de El Poder del Consumidor.



Calvillo afirmó que este conflicto de interés sólo es la ’punta del iceberg’ de todo el dinero que Coca-Cola invierte en cabildeo, agencias de relaciones públicas, periodistas y políticos contra políticas de salud o de medio ambiente.



En la Cumbre Climática en Egipto recién concluida fue uno de los patrocinadores oficiales a pesar de ser una de las empresas que más contaminación plástica genera a nivel mundial.Dulce Olvera | SIN EMBARGO