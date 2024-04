Chapingo gana demanda al ex rector José Solís Ramírez

En la Sesión Ordinaria del 8 de abril de este año, el Honorable Consejo Universitario de la Universidad Autónoma Chapingo (UACh) informó a través del titular de la Unidad Jurídica, Aarón de la Rosa Zubrán, que el Poder Judicial de la Federación determinó sentencia absolutoria para la UACh y la rescisión del ex rector José Solís Ramírez, en apego del derecho.



Así, la Jueza Ma. Belén Reyes Oropeza, Titular del Noveno Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales con sede en Naucalpan de Juárez, confirmó la rescisión laboral de Solís Ramírez, absolviendo a la Universidad de reinstalarlo.



Durante la sesión en comento, el representante jurídico precisó que después de ser removido como Rector el pasado 6 de octubre del 2022, por la Asamblea General Universitaria, el exfuncionario depuesto continuó cometiendo irregularidades ostentándose con un cargo que ya no tenía.



Por ese y otros acontecimientos que pretendían desestabilizar a la Universidad y a sus órganos de gobierno, la Unidad Jurídica de la Institución aperturó una investigación laboral que tuvo como resultado la referida rescisión.



Este hecho confirma el rumbo de transparencia y rendición de cuentas en el cual la UACh quiere transitar para combatir actos de corrupción y administraciones irregulares del pasado.



En este sentido, y derivado de diversas auditorías, sigue pendiente que el ex rector responda ante diversas observaciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) entre las que destacan la sustracción de vehículos y cuatrimotos oficiales, así como de las irregularidades cometidas por su colaborador cercano Rodrigo Cervantes Larragoiti, extitular de la Unidad Gestora de Servicios Tecnológicos, quien fue denunciado ante la Fiscalía General de la República por peculado y administración fraudulenta, cuya investigación cuenta con carpeta judicializada y consignada al Poder Judicial de la Federación.