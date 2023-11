Cerrará México 2023 con casi 2 veces más crecimiento que USA

México estaría finalizando este año con un crecimiento casi dos veces mayor que el de Estados Unidos, de acuerdo con la Directora de análisis económico, cambiario y bursátil en Monex, Janneth Quiroz Zamora.



"La economía mexicana conseguirá una expansión del 3.5% en su Producto Interno Bruto (PIB) este año", Janneth Quiroz Zamora.



Durante una conferencia de prensa para presentar las Perspectivas económicas y bursátiles para 2024, se explicó que varios factores han mantenido un comportamiento positivo en el desempeño de la economía. Entre estos factores se destacan la demanda interna, la inversión fija bruta y el mayor gasto en maquinaria y equipo.



En relación al nearshoring, que es la relocalización de empresas para acercarse al mercado de Estados Unidos, se advirtió que este fenómeno seguirá evidenciándose a través del mayor uso de la capacidad instalada, lo que se refleja en el aumento de las exportaciones de mercancías hacia Estados Unidos.



En una entrevista para LPO, Janneth Quiroz Zamora, directora de análisis de Monex, explicó que para el cierre del año bajar la inflación será más retador, lo que llevará a mantener cierta prudencia dentro de la Fed, no obstante, ha bajado con consistencia en los últimos meses, lo que permitirá un respiro en adelante. Eso, además de que se prevé que la economía desacelere en 2024, aunque ya lejos del temor de una recesión.



En un escenario similar, la experta considera que las perspectivas han cambiado ligeramente para Banco de México, pues ahora se prevé que pueda comenzar a reducir la tasa de interés en febrero, luego de observarse un giro en su último comunicado.



La experta evidenció que desde marzo, cuando se tocó la tasa terminal nominal, la desaceleración de expectativas consiguió un efecto similar a tres incrementos. La tasa real ex-ante resulta de la diferencia entre la tasa nominal (11.25%) y la inflación esperada a 12 meses, que de acuerdo con los resultados de la encuesta de Banco de México a especialistas del sector privado se encuentra en 4.19 por ciento. Esto significa que la tasa real ex ante está en 7.06 por ciento que es mas del doble de la neutralidad estimada por Banxico en 2.5 por ciento.



La ruta sobre Banxico mantiene cierto debate en el mercado, pues, por su parte, Carlos Capistran, economista del Bank of America considera que a pesar de este cambio de orientación en la comunicación del banco central mexicano, las tasas se mantendrán sin cambio hasta después de las elecciones de junio de 2024.



"La razón es que el crecimiento sigue siendo demasiado fuerte (3.7% intertrimestral en el tercer trimestre), las tasas de desempleo siguen cayendo y la inflación de los servicios está aumentando", señaló Capistran.



Por lo pronto, los datos en Estados Unidos siguen dando fuerza al peso, que durante esta jornada se apreció en 1.22%, ubicándose en 17.39 pesos por dólar y en el mercado estiman que pueda mantener su fortaleza lo que resta del año por el diferencial de tasas que se prevé que persista entre ambos bancos centrales, aún si la Fed realiza otro movimiento al alza.



Recordó que el peso mexicano se mantiene como la segunda moneda más apreciada en lo que va del 2023, por segundo año consecutivo.Con información de LA POLÍTICA ONLINE | EL ECONOMISTA