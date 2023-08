Cerrará superpeso 2023 incluso más fuerte de lo previsto

Según analistas, el peso mexicano se está fortaleciendo constantemente y se espera que cierre el año de manera más sólida de lo que se había previsto inicialmente. Se proyecta que pase de 17.95 a 17.88 unidades por dólar. Esto se desprende de la "Encuesta Citibanamex de Expectativas", en la cual participaron 33 profesionales del sector financiero.



De acuerdo con los resultados de la encuesta, BNP Paribas es la institución financiera que tiene la estimación más positiva para el año 2023, proyectando un tipo de cambio de 16.70 pesos por dólar. Le siguen XP Investments con una estimación de 16.95 y HSBC con 17.00 pesos por unidad de la divisa estadounidense. Estas proyecciones indican que se espera un fortalecimiento continuo del peso mexicano en relación con el dólar en los próximos años.



Según los análisis realizados, Morgan Stanley es la institución financiera que tiene la estimación más alta para el tipo de cambio en 2023, proyectando un valor de 18.70 pesos por dólar. Bursamétrica también tiene una estimación alta de 18.65, seguido por Bancoppel, Invex y Marasi Casa de Bolsa, que proyectan un tipo de cambio de 18.50 pesos por dólar.



Para el año 2024, los analistas consultados por Citibanamex esperan que el tipo de cambio se sitúe en 19.00 unidades por dólar, ligeramente por debajo de los 19.03 mencionados en la encuesta realizada hace dos semanas.



Bank of America Securities (BofA) ha señalado que el mejor escenario para la moneda mexicana es aquel en el que los diferenciales de tasas de interés entre México y Estados Unidos se mantengan altos, y la economía estadounidense evite una recesión. Esto podría contribuir a fortalecer el peso mexicano frente al dólar.



’Esta es una combinación que mantiene el carry alto y la volatilidad baja. Dado que las revisiones más recientes a nuestra perspectiva económica de Estados Unidos y México están más alineadas con dicho escenario, creemos que el contexto global y doméstico continuará apoyando la resiliencia del peso’, afirmó.



La institución financiera explicó que la probabilidad de una recesión más profunda de lo esperado en Estados Unidos es baja, lo que reduce el riesgo de un shock de aversión al riesgo que podría provocar una fuerte corrección en el valor del peso mexicano a corto plazo. Esto también se espera que tenga un impacto positivo en las remesas y el nearshoring.



Además, Bank of America detalla que una economía mexicana sobrecalentada continuará generando presión sobre la inflación y evitará que el Banco de México (Banxico) inicie pronto un ciclo de relajación monetaria. Esto prolongará la existencia de diferenciales significativos entre las tasas de interés mexicanas y las de la Reserva Federal de Estados Unidos, lo que podría respaldar al peso mexicano debido a los beneficios del carry trade.



’Esperamos que la sobrevaluación del peso persista por más tiempo de lo que inicialmente pensamos, dado que su atractivo de carry probablemente persistirá por más tiempo. Ahora vemos un peso alrededor de 18.0 para fines de 2023 (19.0 anteriormente) y 19.50 para fines de 2024 (20.5 anteriormente)’, dijo.



Bank of America Securities también mencionó que, a medida que Chile y Brasil recortan sus tasas de interés, y Colombia y Perú preparan recortes similares en octubre de 2023 y a principios de 2024 respectivamente, la estricta política monetaria del Banco de México (Banxico) podría hacer que el peso mexicano se fortalezca en comparación con otras monedas latinoamericanas.



Sin embargo, es importante tener en cuenta que Bank of America Securities señaló que los riesgos aún se inclinan hacia la depreciación del peso mexicano. No se puede descartar por completo la posibilidad de una recesión en la economía estadounidense, lo que podría tener efectos negativos en la moneda mexicana. Es crucial seguir monitoreando los acontecimientos económicos tanto internos como externos que podrían influir en el valor del peso mexicano en el futuro.



El lunes, el peso mexicano finalizó la sesión con una apreciación del 0.14% o 2.3 centavos, situándose alrededor de 17.06 pesos por dólar. Durante la jornada, el tipo de cambio alcanzó un máximo de 17.1502 y un mínimo de 17.0234 pesos por dólar.Con información de Roberto Noguez | FORBES