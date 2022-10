Cercana a Murillo y proveedora de Gobierno la nueva Fiscal Anticorrupción de Hidalgo

Con los votos de 21 de los 27 diputados presentes en el pleno del Congreso, Alicia Medina Castelazo se convirtió en la nueva Fiscal Anticorrupción de Hidalgo, quien a su llegada mandó un rotundo ’Tengan cuidado si son corruptos’.



Pero la frase, esperanzadora para aquellos que buscan un alto a la impunidad, podría no cumplirse al menos durante los 5 años que dura su encargo si atendemos que el juez por su casa empieza.

Primero porque Medina Castelazo es viuda de Willy Jonguitud Falcón, familia cercana a Jesús Murillo Karam.



En los videos sobre la aprehensión de Jesús Murillo por ejemplo, se aprecia a Alberto Jonguitud, su cuñado, acompañar a las autoridades para el traslado del exprocurador.



Alberto Jonguitud no sólo es director de la Escuela Intermédica -propiedad de los Murillo- sino que como médico de cabecera de la familia, actualmente busca otorgar argumentos en la materia para que el también exgobernador de Hidalgo goce de una medida precautoria distinta a la prisión preventiva.



Hasta aquí podría decirse que nadie escoge a su familia, pero allí no acaba el asunto.



Y es que en segundo lugar, Medina Castelazo es proveedora del Gobierno de Hidalgo, condición que no informó en su solicitud para ser contemplada como Zar Anticorrupción, pues existe un claro conflicto de interés del que no ha hablado y sobre el que los legisladores seguramente no estuvieron informados.



Por lo menos desde octubre del 2018 y hasta diciembre de este 2022, arrenda el inmueble ubicado en la calle Tiro Tula 105, Real de Minas, lugar donde se encuentra el Instituto Catastral del Estado de Hidalgo (ICEH).