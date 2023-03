Celebrará Canaco Pachuca elección fraudulenta que embarra a funcionario de Menchaca

El día de hoy, Canaco Servytur Pachuca elegirá al presidente de su Cámara, responsabilidad que recaerá en Luis Miguel Escudero Hernández, toda vez que su planilla fue la única registrada para tal efecto en la 85 Asamblea Ordinaria. Sin embargo, el constructor, no cubriría con los lineamientos que marca la Ley de Cámaras Empresariales y sus Confederaciones ni con los mismos Estatutos de la propia agrupación, además que el propio Comité de Elecciones está incapacitado por no gozar ni de su registro ante el SIEM.



La ilegalidad sería avalada por los intereses de otros personajes que quieren impulsar a Luis Escudero como representante del Consejo Coordinador Empresarial de Hidalgo (CCEH), agrupación que previamente ha querido encabezar sin éxito. Su última derrota fue contra Carlos Henkel Escorza, actual titular de Desarrollo Económico en el Estado.



Entre los señalados se encuentra del director de Comunicación de gobierno del Estado Eduardo Iturbe Méndez, así como el mismo Luis Osorio Chong.



De concretarse la elección, nuevamente se estaría violando la Ley por una Cámara Empresarial, pues el representante de Canacope Servytur Pachuca también llegó mediante irregularidades y ostentaría un mandato ilegal del que la Secretaría de Economía estaría por definir su situación como informó este medio.







Lo anterior sin olvidar que cobrar por un servicio y no proporcionarlo constituye un fraude en agravio de sus afiliados, pues según sus propias cifras, si sus afiliados son entre 7 y 9 mil, habría entre 6 mil 500 y 8 mil 500 comerciantes y prestadores de servicios víctimas de malos manejos al interior de la Cámara.



Un comerciante entrevistado que quiso que su identidad fuera guardada por motivos de seguridad, aseguró a este medio que en efecto, aunque todos los registros ante el SIEM se cobran, solamente algunos son informados ante la autoridad, pues por cada recibo ingresado deben pagar un porcentaje -según tabulador- a la Confederación, entre otras obligaciones de las cuales omiten informar, pues se constituyeron como entidades no lucrativas.



Es así que cada recibo del SIEM en posesión de un afiliado constituye un elemento de prueba de fraude si éste revisa el SIEM y su establecimiento no aparece en la plataforma.



“Aún con lo que reciben por el estacionamiento (el comodato del Estacionamiento del Estadio Hidalgo), sería ridículo pensar que mantienen sus gastos con el ingreso de 500 afiliados. Haz cuentas, si entre el SIEM y la Afiliación se obtiene un promedio de 500 pesos, restando comisiones de los promotores, la cantidad sería insuficiente para solventar sus gastos fijos. Es evidente que obtienen mucho más y entonces no lo están reportando”, expresó.



Sin embargo, el tiro les habría salido por la culata.



Y es que para la renovación de su mesa directiva, aquellos que designaron como Comité Electoral en Asamblea Extraordinaria previa, tampoco contarían con su SIEM, bastando que sólo uno de ellos no tuviera su registro en plataforma -que no en recibo no informado a la autoridad- para invalidar el nombramiento del nuevo presidente de la Cámara.



2. La irregularidad de los Consejeros



Como cereza en el pastel, serían al menos 5 los perfiles, entre consejeros y suplente, que no deberían ser consejeros propietarios ni suplentes, pues para ser afiliados, necesitan representar una empresa.



En ese tenor el informante manifestó que para “planchar” las elecciones, designan gente afín a sus intereses sin importar que sean empleados de la misma Cámara, promotores, familiares de algún propietario de establecimiento -sin estar constituidos como sociedad-, e incluso, a personajes que se ostentan como empresarios cuando su “negocio” es lo que pueden obtener de la misma Cámara.



Como ejemplo de lo anterior se citó a Héctor Donaciano Bautista Escalona, expresidente de Canacope y quien fuera designado como presidente del Comité Electoral, pues pese a que dice dedicarse al Marketing Digital e incluso tiene una vicepresidencia en Concanaco, señala que su verdadera ocupación es promover el turismo entre Cámaras y organizar encuentros de dicha institución, pues no encabeza una empresa que represente al sector de la cual obtenga ingresos.



También, dentro de los casos más evidentes, citó el de la Representante jurídica de la Cámara, quien además de no ser empresaria, labora en el Gobierno de Hidalgo, existiendo el impedimento para llevar a cabo actividades como funcionario o ministro de culto.



3. La inelegibilidad de la propuesta para presidir la Cámara



Luis Miguel Escudero Hernández, bajo estricto apego a la Ley de las Cámaras Empresariales y sus Confederaciones, en su Artículo 24 Fracción VI señala que dentro del Consejo Directivo, las Cámaras “El presidente, los vicepresidentes y el tesorero de la Cámara deberán ser representantes de empresas afiliadas que realicen la actividad correspondiente al giro de la Cámara que se trate”.