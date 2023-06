Celebran que TEPJF ordene investigar a Del Moral por petición ilegal a militantes

Toluca, Méx.-- La diputada Azucena Cisneros celebró la resolución de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que instruyó al Tribunal Electoral del Estado de México (TEEM) a investigar a profundidad el video donde la candidata de la Coalición Va por el Estado de México, Alejandra del Moral, pidió a su estructura, salir a hacer lo que saben hacer para ganar la elección, sea bueno o sea malo, pues es fundamental que haya sanciones y evitar que en procesos electorales se repitan este tipo de actuaciones y señalamientos, cuando debe prevalecer, la integridad de los participantes en la contienda.





’Ese llamado que hizo Alejandra del Moral a sus seguidores son señales que incitaban a lo que tanto daño le ha hecho a este país’, puntualizó la legisladora morenista.





Adicionalmente a que es un claro llamado a la compra del voto, lo cual se comprobó durante los comicios en varios de los municipios más poblados como Ecatepec y Naucalpan.





Los magistrados del Tribunal federal consideraron que la sentencia que emitió en semanas pasadas el TEEM donde exonera al PRI y a su candidata de violar la ley electoral por las expresiones que se escuchan en el video debía revocarse, pues nunca se investigó a fondo el asunto, y se pide al Tribunal local volver a indagar el caso y determinar si los dichos de Alejandra del Moral, están dentro del marco legal o no.





La candidata del PRI fue grabada en un evento con militancia, y a quienes ordenó: ’Valientes, tomen su lugar en la batalla, y hagan lo que saben hacer para bien o para mal. Queremos constancia de mayoría, no de buena conducta. Salgan y ganen la contienda’.



En su oportunidad Morena presentó una denuncia por considerar que era una incitación a la violencia, en detrimento de la libertad de sufragio, sin embargo, el TEEM resolvió que no se había incurrido en ilegalidad, pero ahora el Tribunal federal ordena una investigación profunda.



Cisneros consideró que los señalamientos de la aspirante del PRI fueron graves pues pusieron en evidencia la actuación del tricolor, que durante décadas recurrió al engaño, amenazas y condicionamiento para ganar elecciones.





Ante ello, subrayó que es necesario que los órganos electorales apliquen una sanción para inhibir este tipo de conductas, de llamados a la ilegalidad en los procesos electorales, donde se debe actuar apegados a derechos, respetar la voluntad de la gente y garantizar un voto libre.