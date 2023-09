Celebran el CXLVIII aniversario de vida institucional del municipio de Texcoco

En el marco del CXLVIII aniversario de vida institucional del municipio de Texcoco, se inauguró la remodelación de los portales, se hizo el anuncio del nuevo plan de Desarrollo Urbano Municipal y se informó sobre el proyecto de remodelación de las dos principales avenidas de Texcoco y el Centro Histórico.



La presidenta municipal de Texcoco Sandra Luz Falcón Venegas, acompañada por el Doctor Guillermo Legorreta, Director General de Servicios Educativos Integrados al Estado de México (SEIEM) y representante personal del gobernador en la región 18, por el Secretario del Ayuntamiento Jesús Adán Gordo Ramírez, así como síndico y regidores, encabezó la ceremonia del CXLVIII aniversario de la declaratoria como municipio.



El nuevo cronista de Texcoco Elías Tabaoda Rivera, hizo referencia a señalando que: ’la capilla de la enseñanza es testimonio con el que podemos afirmar con toda certeza que es Texcoco donde se inicia la cultura occidental a través de las dos razas para crear una diferente el mestizaje que sería el resultado de dos ideologías totalmente diferente 1523.



Añadió que: Que Texcoco adquirió el rango de ciudad, en 1824 se le declaró alcaldía y se decretó que a partir de esta fecha la ciudad de Texcoco se determine ahora el Estado de México, fecha en la que se fundó en 1824 la capital y por supuesto Ayuntamiento, considerando la erección oficial del municipio el 31 de agosto de 1875.



En su turno, Guillermo Legorreta, representante personal del gobernador del Estado de México Alfredo del Mazo Maza, en la región 18, señaló que: ’el gobernador Alfredo del Mazo Masa y este ayuntamiento encabezado por la licenciada Sandra Luz Falcón Venegas han laborado juntos por el ejercido una administración pública responsable y moderna capaz de propiciar un ambiente de acuerdo al gobierno de ambas partes.



Por ello hizo un reconocimiento a: ’nuestro reconocimiento señora presidenta institucional y personal del señor gobernador al trabajo desarrollado en estos tiempos en este punto de lanzar el sistema democrático de nuestro país hacerlo en esa lógica significa asumir un activo papel en problemas soluciones significa también, ser incluyente hacer la tarea de gobierno con la capacidad del sector privado y la vitalidad de la sociedad implica procurar lo mejor a través del diálogo en acuerdo de todos los actores políticos es un gobierno respetuoso siempre de la Federación porque con ello se comparte la responsabilidad’.



Puntualizó que: ’celebrar un aniversario más es oportunidad para refrendar la convicción que tiene esta administración de lograr que cada una de las políticas de los programas de acción de gobierno cambien positivamente la vida de la gente’.



La presidenta municipal de Texcoco Sandra Luz Falcón Venegas, hizo un reconocimiento a todos los sectores del municipios, reconociendo el trabajo conjunto para lograr el Texcoco en el que hoy se vive.



’El municipio celebra hoy una larga y gran historia, 148 años de fundación siguen dejando huella influyendo en el presente y por lo tanto en el futuro del Estado de México aquí en Texcoco este país aquí nacieron grandes talentos que han puesto el nombre del municipio en el ámbito nacional e inclusive en el ámbito internacional, en Texcoco podemos caminar libremente por sus parques este jardín por sus mercados y plazas por sus calles, bosques, aquí en Texcoco hay una gran riqueza cultural aquí vivimos tranquilamente porque en Texcoco trabajamos para vivir bien nuestro municipio también posee atractivos como son vestigios arqueológicos prehispánicos y coloniales’, dijo la presidenta.



La alcaldesa hizo una pausa para agradecer al nuevo cronista Elias Taboada y para recordar ’al entrañable cronista Alejandro Contla Carmona.

Señalando que Texcoco aun cuenta con comunidades con raíces prehispánicas donde aún se habla el lenguaje náhuatl o mexicano ’somos afortunados de vivir de un territorio rico en manifestaciones religiosas creencias populares provenientes de sus antiguas raíces música mitos leyendas, lenguajes valores gastronomía tianguis y mercados cualquier comunidad que ustedes visiten encontrarán algo que seguramente los va a sorprender con sus hombres con sus tradiciones es realmente impresionante sus fiestas patronales festividades, sus ferias y carnavales siempre dejan aquí en los visita una experiencia agradable que nos motiva a querer seguir conservando toda esta riqueza es una gran cantidad de atractivos turísticos y un excelente gastronomía lo que lo convierte en un lugar ideal para vivir y para visitar’.



Recalcó que: ’es importante mencionar que en Texcoco se sentaron las bases de la cuarta transformación, aquí gobernarnos con amor a nuestra tierra con austeridad con honestidad y con transparencia responsable siempre por el bien del cuidado de nuestro territorio con el respaldo ciudadano hemos tenido gobiernos de continuidad lo que nos ha permitido seguir trabajando’, afirmó Sandra Luz Falcón, agradeciendo y reconociendo ’la labor realizada de mis antecesores quienes ustedes conocen muy bien porque gracias a su desempeño hoy ocupan cargos de representación popular y me refiero a la maestra gobernadora electa del Estado de México Delfina Gómez Álvarez y por supuesto también a un gran amigo al senador Higinio Martínez, a los diputados Nazario Gutiérrez y a la diputada Federal Karla Almazán.



Falcón Venegas anunció: ’quisiera yo aprovechar la oportunidad para anunciar que en conjunto con el doctor Higinio Martínez Miranda, el Diputado local Nazario Gutiérrez y su servidora comenzaremos a trabajar en el fresado, reencarpetado de la avenida Juárez, desde la preparatoria este jardín municipal y llegaremos hasta el entronque del monumento a Nezahualcóyotl, lo mismo se hará en la calle Fray Pedro de Gante desde la UPT hasta la unidad deportiva Silverio Pérez , es área muy grande donde vamos a estar trabajando pero bien merece nuestras calles principales sé que te están preguntando cómo le vamos hacer no vamos a cerrar calles anuncio’. Aseguró.



Estás obras van de la mano con una remodelación integral del Centro Histórico de Texcoco, en donde ya se trab ajó en la remodelación del mercado municipal, con una inversión superior a los 60 millones de pesos, se hizo la remodelación de los portales y ahora también se realizará la reinstalación del cableado eléctrico subterránea, con la finalidad de resaltar la belleza del primer cuadro del municipio: ’se van que se van de mejor manera para todos tanto para los que son peatones como para los ciclistas y los que usan el automóvil entonces estas dos calles próximamente los vamos empezar ya trabajar’ .



En el jardín municipal de Texcoco Sandra Luz Falcón aprovechó para anunciar a las texcocana y texcocanos: " ya estamos trabajando en un nuevo plan de desarrollo municipal, lo estaremos informando dándole seguimiento insisto a que fortalezcamos nuestras áreas naturales, dándoles la categoría de reservas naturales con el cuidado que esto significa protegerlas conservar y que a futuro tengamos estos espacios de áreas verdes y que nuestras próximas generaciones las puedan ver’.



Explicó que: ’en este plan de desarrollo Urbano estamos privilegiando estas áreas naturales principalmente en nuestra zona de la montaña es con respecto al área natural a los manantiales a nuestros cerros para que no se toque para que no se venda para que podamos disfrutarnos a futuro’, dijo la presidenta.



La alcaldesa de Texcoco agradeció al órgano de gobierno, directoras y directores y a todos los que forman parte de la administración, comprometiéndose a mantener el ritmo de trabajo para las 60 comunidades de Texcoco y los más de 310 mil habitantes en las que se viven las tradiciones y la cultura, trabajando por su bienestar y seguridad.



Hoy a CXLVIII años de vida institucional de Texcoco y gracias a la confluencia de las autoridades, los sectores y la gente de este municipio, se ha logrado importantes mejoras en la calidad de vida de la ciudadanía en donde se sigue viviendo bien.