Celebran el 200 Aniversario de la fundación del Ayuntamiento de Chicoloapan

Chicoloapan, Méx.- En el marco de la celebración del 200 Aniversario de la fundación del Ayuntamiento de Chicoloapan, el senador Higinio Martínez Miranda aseguró ’hace 200 años aquí en Chicoloapan había 1500 habitantes…hoy hay en Chicoloapan casi 300 mil habitantes…había 4 haciendas…ya no hay haciendas, había lago de Texcoco entonces… ya no hay lago de Texcoco había chichicuilotes símbolo de Chicoloapan y ya no hay chichicuilotes…lo que hay, si nos aferramos a ello, hay esperanza’ para mejorar las circunstancias de los habitantes del Valle de México y del Estado de México.



Frente a los presentes indicó ’Yo soy Higinio Martínez y soy de Texcoco y Texcoco es vecino de Chicoloapan o Chicoloapan es vecino de Texcoco, nos une una frontera, si así le podemos llamar, ahora le llamamos límites una gran extensión de tierra nos une a los que somos de Chicoloapan con los que somos de Texcoco, en si somos los mismos, solo por cuestiones del destino, más que del destino por cuestiones de los gobernantes o de quienes decidían hace mucho tiempo, uno se convirtió en un municipio y otro en otro municipio, pero es la misma tierra…’



A la vez que narró que en la mañana en el municipio de Texcoco subió al cerro del Tetzcotzinco donde están los restos del palacio de descanso del gran Tlatoani Nezahualcóyotl, ’y con la gente que me acompaño dije miren lo que era la maravilla primero de Nezahualcóyotl de tener un gran palacio y ver el lago de Texcoco en todo su esplendor y las aves que había y la fauna… eso no podemos regresar. Pero es parte del orgullo... Esos chichicuilotes que muchos los conocimos y los comimos algunos, los jóvenes no, pero los adultos si comíamos chichicuilotes…Ahora tenemos que trabajar por el presente y futuro…’





En el evento, presidido por la alcaldesa Nancy Gómez y donde también se dieron cita el presidente del Grupo Parlamentario de Morena en la LXI Legislatura Maurilio Hernández González, el diputado Adrián Galicia y la delegada de Morena en el Estado de México, Martha Guerrero, además de presidentes municipales, entre otros invitados especiales, se enfatizó que el 16 de julio de 1822 se erigió el Honorable Ayuntamiento de Chicoloapan obedeciendo las disposiciones de la Constitución de Cádiz.