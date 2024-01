Cayó uno de los prestanombres de García Luna

La Fiscalía General de la República (FGR), en compañía de la Policía Nacional de España, capturó en la ciudad de Madrid a Jonathan Alexis Weinberg Pinto, quien sería el prestanombres del exsecretario de Seguridad Pública (SSP), Genaro García Luna.



Jonathan Alexis, que será extraditado a México a petición de la FGR, es acusado por el Ministerio Público de la Federación (MPF), de ser uno de los principales cómplices de García Luna en los delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y peculado.



La FGR ha informado que, tras obtener la ficha roja internacional de Interpol, se logró la captura del ex secretario de Seguridad Pública Genaro García Luna. Esta captura se llevó a cabo con la colaboración de las autoridades del Reino de España a través de Interpol España de la Policía Nacional el pasado 31 de diciembre. García Luna, quien se encontraba prófugo, será sometido al procedimiento legal de extradición ante las autoridades judiciales del Reino de España.



La FGR ha señalado que esta acción es de vital importancia en los casos que se siguen en contra de Genaro García Luna. Una vez que se inicie el procedimiento judicial correspondiente, la FGR informará sobre las actuaciones que la ley permita divulgar.



Las investigaciones realizadas por la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) indican que, a través de triangulaciones financieras con los empresarios estadounidenses Jonathan Alexis Weinberg Pinto y Mauricio Samuel Weinberg López, miembros de la familia de García Luna y ex funcionarios de la extinta Secretaría de Seguridad Pública (SSP), se les asignaron obras y servicios que no se cumplieron o entregaron.



La familia de Weinberg Pinto es propietaria de una suntuosa casa en Golden Beach, Florida, que García Luna rentaba, y también es dueña del Grupo Weinberg, empresa con sede en Panamá que tiene vínculos con Nunvav Inc. e Icit Private Security. La UIF también congeló las cuentas en México de estas empresas en su momento.Con información de LA JORNADA