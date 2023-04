Cayó el primero de la "Lavandería de Contratos en Hidalgo"; se le acusa de peculado por 144 millones

El pasado 30 de noviembre, EANoticias publicó una investigación de la serie ’Lavanderías de contratos en Hidalgo’, misma que dio cuenta en una de sus entregas sobre un contrato por 144 millones de pesos que celebró Pablo Moreno Calva con Aktaion Digital para la supuesta recuperación de archivos digitales, el cual estaba lleno de irregularidades. Hoy el encargado de despacho de la PGJEH, Santiago Nieto, informó que tras un cateo, se logró la aprehensión del exfuncionario.



El referido sin embargo, no es el único involucrado, pues en esta trama también estaría embarrado el extitular de la SEPH Atilano Rodríguez Pérez, además de al menos 36 empresas ’fachada’ y una decena de personas que han sido proveedores del PRI, del PAN, de MC, del INE, y de los ayuntamientos de Tlalpan y de Yahualica, por mencionar algunos.



A continuación retomamos datos sobre dicha investigación que explicarían las razones por las que se dio la orden de aprehensión.







Al respecto Natividad Castrejón Valdez, titular de Educación Pública en la entidad (SEPH), precisó en su momento que la PGJEH realizaba indagatorias sobre diversos contratos, teniendo este la particularidad de que previamente existió el “secuestro” de datos sensibles y que “se pidió un rescate por ellos”, condición que no se aceptó.



Lo raro en el asunto, aseguró el funcionario, es que los supuestos “hackers” no se hicieron de información sobre la nómina, habiendo una presunta colusión para no afectar a trabajadores de la SEPH.



Aunado a lo expresado por Castrejón, quien se reservó datos para no entorpecer las investigaciones que actualmente se encuentran en curso, existieron otras irregularidades con el contrato.



Primero, no hubo convocatoria alguna para concursar el contrato ni tampoco existió asamblea alguna y/o sesión por un comité de adquisiciones para adjudicar de manera directa. En segundo lugar, el monto de 144 millones fue exagerado, especialmente para un “servicio” que se realizó en apenas una semana. Por si hacía falta, el domicilio de la empresa tiene las características de ser una empresa fachada, además de cambiar de representantes legales según el proceso, característica que comparte con las demás Lavanderías de contratos e incluso con “La Estafa siniestra”.



La empresa fachada donde se lavaron los contratos



Según la información recabada en el padrón de proveedores, para el PRI en el Estado de México, Aktaion Digital realiza servicios de estrategias de comunicación, publicidad y asesoría de contenidos en plataformas digitales, además de producción audiovisual y hasta venta de mobiliario: para Movimiento Ciudadano, realizan estudios académicos además de la elaboración de monitoreos de medios, siendo también proveedores de papelería; para el INE son contratistas de trabajos de construcción, mientras que para el gobierno de Hidalgo, se trata de proveedores especializados de servicios y de equipos de informática.



Lo cierto es que su única especialidad sería la de confabularse con funcionarios para realizar jugosos contratos en los que ambos se vean beneficiados, o al menos eso se puede concluir de un análisis rápido sobre su información.



Y es que si vamos a su página web, Aktaion Digital describe como únicas áreas de especialidad las del diseño de páginas y de posicionamiento SEO. Pese a ello, incluso para su propia web contrataron a una empresa externa y sólo habrían invertido mil pesos anuales para la misma, adquiriendo la más económica del portafolio del proveedor.