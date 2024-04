Catean a candidato mientras hay 4 alcaldes intocables por Estafa Siniestra

El mismo delito no es juzgado con la misma vara. Al menos eso parece en el caso del alcalde con licencia en Progreso Armando Mera Olguín, quien fue sustraído de su domicilio mediante un cateo que rompió las cerraduras de su vivienda. Al mismo tiempo, cuatro alcaldes que incurrieron en las mismas anomalías según la propia Auditoría Superior del Estado (ASEH), descansaban si no con la conciencia tranquila, sí de manera tranquila sin temor a ser perturbados.



Lo anterior provocó que el hoy procesado, actual candidato a un puesto de elección popular bajo las siglas del PT, señalara intereses políticos detrás de su investigación, pues hubo un uso de la fuerza excesiva.



Mera Olguín sin embargo, es uno de los 12 los alcaldes cuyo monto observado por la ASEH supera el 5% en proporción a sus ingresos totales en 2022, 8 de los cuales han seguido un proceso similar al suyo pero donde 4 de ellos no tendrían mayor molestia por parte de la autoridad.







En el caso de Singuilucan, Marcos Miguel Taboada Vargas devolvió 26 millones bajo criterio de oportunidad.



En Tlahuelilpan, José Alfredo Díaz Moreno está siendo procesado por Estafa Siniestra.



En Atotonilco de Tula Jaime Ramírez Tovar cuenta con 11 carpetas de investigación.



Elías Sanjuán Sánchez de Yahualica está preso.



El referido Armando Mera Olguín de Progreso de Obregón actualmente está siendo procesado.



En Tepeji del Río Salvador Jiménez Calzadilla aporta pruebas a la autoridad.



Luis Enrique Cadena García de Nopala se encuentra preso.



De Atitalaquia Lorenzo Agustín Hernández Olguín es prófugo de la justicia.



Por último Héctor Antonio García Aguilera de Emiliano Zapata, Erik Carbajal Romo de Acaxochitlán, Emeterio Moreno Magos de Huichapan y Julio César González García de Huazalingo no contarían con proceso alguno.





LAS ACUSACIONES HACIA ARMANDO MERA



De las 29 observaciones sujetas a recuperación por parte de la Hacienda Pública hacia Armando Mera, el 70% del monto recae en 4, a saber, Fiestas patrias y de fin de año cuyos gastos no fueron comprobados, la Inexistencia de bienes adquiridos, Pagos indebidos para pozos no autorizados, así como la Inexistencia en mantenimiento menor a inmuebles.









Más allá de la legalidad o no del proceso, llamó la atención fotografías compartidas en redes sociales donde las autoridades no esperaron a su salida diaria (está en campaña) y catearon su domicilio, aparentemente haciendo uso excesivo de la fuerza, mientras existen al menos otros 4 alcaldes, en igualdad de circunstancias, que no estarían bajo proceso alguno.