Cártel inmobiliario también se instaló en la Miguel Hidalgo

El llamado "Cártel inmobiliario" que ha estado operando en la alcaldía Benito Juárez, ahora también habría estado lucrando indebidamente en la Miguel Hidalgo, y que estuvieron involucradas las autoridades con las inmobiliarias.



En su momento el diputado de CDMX de Morena José Martín Padilla Sánchez denunció que al menos 36 exempleados que trabajaron en la Benito Juárez cuando operaba el ’Cártel inmobiliario’, ahora laboran en la Miguel Hidalgo.



El legislador del Congreso de CDMX detalló que lo colaboradores en la administración del panista Mauricio Tabe se encuentran en puestos de jefatura en unidades departamentales, son líderes de coordinación de proyectos así como ocupan puestos como subdirectores en la demarcación



Los casos, según las denuncias, datan desde la gestión del morenista Víctor Hugo Romo (2012-2015 y 2018-2021), pero siguen en la presente administración de Mauricio Tabe, recientemente envuelto en una polémica por fallas en el permiso de uso de suelo de un negocio de tacos propiedad de su familia, ubicado en la colonia Escandón, donde su padre amenazó con un cuchillo a un funcionario público por el cierre del establecimiento .



En la calle General Francisco Murguía 86, también en la colonia Escandón, la inmobiliaria Tu Tierra MX construye desde enero, con manifestación de construcción expedida en septiembre de 2020, un edificio para 15 departamentos desde 2.9 millones de pesos. Durante la excavación de la obra en un predio de estacionamiento el manto acuífero del subsuelo se filtró al edificio de a lado que tiene 60 años de antigüedad, violando el derecho a la vivienda y seguridad de las 12 familias que lo habitan; ante esta situación pidieron al Instituto para la Seguridad de las Construcciones un dictamen estructural sobre hundimientos y grietas.



’El deterioro de mi vivienda es el deterioro de mi vida’, aseguró una habitante del edificio Francisco Murguía 88, cuyo departamento está invadido por la humedad en paredes y ambiente. Una noche, a la una de la madrugada, despertó y su recámara, colindante a la obra, estaba totalmente inundada y entró en pánico; agua salía de las paredes, que actualmente lucen cuarteadas, al igual que los pisos. Tuvo que tirar ropa y muebles dañados", indicó.



La Dirección de Protección Civil de la Alcaldía Miguel Hidalgo dictaminó ’alto riesgo’ y el área jurídica suspendió la obra por inseguridad. Sin embargo César Garrido, Director Jurídico en la gestión de Mauricio Tabe, retiró sin justificación los sellos, por lo que la Contraloría General lo inhabilitó durante 90 días ’por el desprecio de la seguridad, el patrimonio y la vida de los colindantes’, dijo el abogado Gustavo García, asesor de los vecinos de Francisco Murguía 88.



El funcionario cesado, César Garrido, también trabajó en la Dirección Jurídica de la Alcaldía Benito Juárez de 2009 a 2015 con Luis Vizcaíno, actualmente sujeto a prisión preventiva por el ’Cártel Inmobiliario’, y el representante legal de la obra en la colonia Escandón es Víctor Stolkin, que entregó departamentos en Benito Juárez con problemas de electricidad, servicio de agua y escrituras.



’Es el mismo modus operandi que pretende exportar este grupo político del PAN de Jorge Romero a la Miguel Hidalgo’, dijo el abogado García.



Desde que se reinició la obra en Francisco Murguía 86, las paredes crujen. ’Tememos que colapse por el peso del agua. No dormimos bien por el temor de quedarnos sin patrimonio, nuestra vida corre riesgo, ¿Qué va a pasar con nosotros?’, cuestionó la vecina, quien lleva más de cinco décadas en ese hogar. ’Es el mismo modus operandi que la Benito Juárez’, coincidió.



A inicios de año, los vecinos afectados interpusieron una denuncia ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) por delitos ambientales, pero no ha habido avances.



La Comisión de Derechos Humanos (CDH) de la Ciudad de México determinó que la obra inmobiliaria pone en riesgo a los habitantes aledaños y a los potenciales compradores de departamentos.



Durante la desgastante lucha desde 2019, cuando la inmobiliaria arribó para preparar la obra en el predio que era un estacionamiento, la vecina ha observado posibles colusiones con trabajadores de INVEA, Sistema de Aguas, PAOT y la Alcaldía Miguel Hidalgo porque ignoraron sus alertas.



’La corrupción mata, pero la indiferencia más’, determinó la colona, quien se dice afectada a nivel psicológico y económico. ’Es muy grave todo lo que está pasando porque están atropellando derechos humanos, hay personas afectadas que crecerán en número cuando compren las viviendas. Es un acto condenable porque perjudicó el patrimonio de gente inocente y exigimos justicia’.



La Senadora Xóchitl Gálvez, quien durante su jefatura en la Alcaldía Miguel Hidalgo (2015-2018) detectó edificios irregulares y contubernios durante la gestión de Víctor Hugo Romo (2012-2015 y 2018-2021), habló de una supuesta red en donde participan trabajadores de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi), donde se emiten los certificados de uso de suelo.



También pueden involucrarse los verificadores del uso de suelo del INVEA que suelen ’corromperse con moches’, por lo que deberían anexar fotografías para probar el número de niveles; los notarios públicos y los empleados del Registro Público de la Propiedad, ’un lugar donde hay muchísima corrupción’, donde se inscriben departamentos que violan el uso de suelo con documentos falsos.



La Senadora panista Xóchitl Gálvez, exalcaldesa de Miguel Hidalgo (2015-2018), señaló al morenista Víctor Hugo Romo, exalcalde de la demarcación en 2012-2015 y 2018-2021, de corrupción inmobiliaria de la mano de David Razú Aznar, exdirector general Jurídico y de Gobierno de la Alcaldía, y Rex Mangwani, empresario inmobiliario.



En entrevista, la Senadora detalló que el edificio Minería 88, colonia Escandón, era un predio invadido por la Asamblea de Barrios que después fue tomado por Los Claudios, un grupo de choque que opera en la Alcaldía Cuajimalpa. Posteriormente, el terreno irregular pasó a ser propiedad del empresario inmobiliario Rex Mangwani, documentó Gálvez.



Ante la Alcaldía presentaron una manifestación de obra por tres niveles para 14 departamentos, pero actualmente tiene cinco niveles con 33 departamentos, entre ellos, el penthouse donde vivía David Razú Aznar, exdirector general Jurídico y de Gobierno de Romo y excandidato a la Alcaldía de Miguel Hidalgo en 2015.



’Se construyeron 19 departamentos más y en esa colonia deben costar alrededor de cuatro o cinco millones de pesos; estamos hablando de 100 millones de pesos de lo que se construyó de más. Qué casualidad que uno de los beneficiarios era David Razú’, dijo la Senadora mostrando la manifestación de obra presentada en la Alcaldía Miguel Hidalgo de tres niveles y la manifestación falsa de cinco pisos. Acreditaron su residencia con su credencial de elector.



Se ordenó la demolición, pero estos departamentos estaban escriturados y entraron amparos. ’¿Cómo se escrituró en el Registro Público de la Propiedad 33 departamentos? No se puede comprender la corrupción inmobiliaria sin la colusión de los notarios públicos. Denuncié al notario público del Estado de México, a quien se le retiró temporalmente la licencia, pero se la regresaron’, narró.



En Laguna de San Cristóbal 69, en la colonia Anáhuac, también se encontró un edificio del empresario Rex Mangwani avalada por el mismo notario público de Minería 88, el cual ni siquiera tenía manifestación de obra. Hicieron seis niveles con 14 departamentos.



’No existe registro de ese edificio y es el mismo notario público y gestor que llenó los papeles de Minería 88″, señaló la Senadora.



También de propiedad del empresario Mangwani, se detectó Gutenberg 126 en la colonia Anzures, donde los departamentos pueden valer 7 millones de pesos. La obra tenía el permiso oficial para hacer tres niveles con cuatro departamentos, pero hicieron cinco niveles con 15 departamentos.



Aunque la administración de Gálvez inició una vinculación a proceso contra Rex Mangwani ante la Fiscalía, cuando volvió Víctor Hugo Romo (2018-2021), se le retiró la denuncia y se volvió a construir.



’Dejé ligado a proceso al dueño Rex Mangwani, desconozco si ya vendió los departamentos porque estaban congelados los folios en el Registro Público de la Propiedad. ¿Quién retiró las denuncias penales?, ¿Quién le perdonó la vida a Rex Mangwani? Víctor Hugo Romo’, acusó la Senadora. ’Tres inmuebles ilegales en la Miguel Hidalgo y acabó saliéndose con la suya, por eso en México se viola el uso de suelo’.



Pero no fueron los únicos casos de violaciones al uso de suelo o documentos falsos. Durante su gestión, Xóchitl Gálvez dijo haber detectado al menos 50 inmuebles irregulares en la Miguel Hidalgo. Entre ellos, Horacio 1205, Polanco, con cinco niveles (clausurado) y Monte Camerún 50, en la colonia Lomas de Chapultepec, con nueve niveles en un lugar donde se permitían tres.



’Consulté con la Seduvi y me confirmaron que el certificado con el que se había construido Monte Camerún 50 era falso. Antes de que se fuera Victor Hugo Romo, le entregaron la terminación de obra cuando estaba en obra negra el edificio para que yo –ya como Delegada– no viera que estaban violando el uso de suelo’, afirmó la Senadora.Dulce Olvera | SIN EMBARGO