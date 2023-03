Cártel de Sinaloa habría controlado los aeropuertos con Calderón

Durante la conferencia de prensa matutina, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador indicó que durante el gobierno de Felipe Calderón habrían cedido el control de los aeropuertos del país al Cártel de Sinaloa.



Luego de ser cuestionado por la situación de la Agencia de Antidrogas de Estados Unidos (DEA, por su sigla en inglés), López Obrador expresó que la relación que tendrá el gobierno de México con la DEA se definirá una vez que concluya el juicio contra el exsecretario de Seguridad Pública y mano derecha de Felipe Calderón, quien fue encontrado culpable de narcotráfico en una corte del país vecino.



’Estamos esperando que se termine por completo el juicio de García Luna. Ya en su momento nosotros definimos una relación de cómo vincularnos’.



Desde Chiapas, anunció que habrá una reunión en Washington a la que acudirá el Comité de Seguridad mexicano a la Casa Blanca, con el objetivo de trabajar de manera conjunta ’y resolver cómo se tiene que seguir manteniendo la relación con las agencias de Estados Unidos. No quiere decir que nos neguemos a la cooperación, lo que queremos es que haya orden’.



El primer mandatario recordó que el pasado 9 de marzo recibió a la encargada de la estrategia de Estados Unidos contra el fentanilo, Elizabeth Sherwood-Randall, pues México mantiene la cooperación con el país vecino en materia de combate a las drogas ilegales.



’Hace poco también vino la asesora de Seguridad de la Casa Blanca, la señora Elizabeth, y nosotros nombramos a la secretaria de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez, como su contraparte, como su enlace. Las dos van a trabajar de manera conjunta’.



El titular del Poder Ejecutivo federal advirtió que hace falta una explicación respecto de cómo es la DEA, la CIA y el FBI no se enteraron en su momento que García Luna estaba vinculado con la delincuencia organizada y que fue hasta el pasado 21 de febrero en un juicio en Estados Unidos que se le encontró culpable de estar vinculado con el Cártel de Sinaloa y conspirar con ese grupo criminal para traficar cocaína.



’Nos importa mucho esperar lo que va a suceder porque él tiene la oportunidad y ayudaría mucho que hablara sobre su relación con [Vicente] Fox, con Calderón, si les informaba o no les informaba; y cuál era su relación también con la DEA y con otras agencias, porque fue hasta premiado por el gobierno de Estados Unidos’



’Ya que se inició este proceso ojalá y se sepa todo, porque esto va a ayudar mucho a que no se vuelvan a repetir estos casos. Imagínense lo grave que es que el encargado de la seguridad esté al servicio de la delincuencia, gravísimo. Y esto tardó mucho tiempo, cuando menos todo el gobierno de Calderón. Pero no es nada más el manejo así de la relación, de la tolerancia, de hacer a un lado a adversarios de los mismos narcotraficantes, sino el manejo de los aeropuertos, está de manifiesto que manejaban el aeropuerto de la Ciudad de México con una clave 35/45 y todo mundo voltear a ver para otro lado, el aeropuerto de la Ciudad de México. Y si manejaban el aeropuerto de la Ciudad de México, pues ¿Por qué no van a manejar los otros? Hay un dicho que dice que el que puede lo más puede lo menos. Es muy grave’, indicó.



Finalmente el presidente López Obrador indicó que ’independientemente de que le reduzcan la pena, si [García Luna] confiesa, pase lo que pase va a ayudar mucho para que esto no se repita, que nadie se atreva nunca jamás a abusar la confianza y utilizar el cargo para proteger a delincuentes y afectar a la sociedad, afectar al pueblo’.CONTRALÍNEA