Carniceros, polleros y abarroteros de Chimalhuacán estrenan locales

El H. Ayuntamiento de Chimalhuacán, a través de la Dirección General Jurídica y el Departamento de Mercados, colocaron sellos con la leyenda ’Local Recuperado’ en las cortinas de locales del ’Mercado Viejo Ignacio Zaragoza’, cuyos propietarios iniciaron desde el miércoles la mudanza al nuevo mercado, ubicado en calle Aldama s/n, Cabecera Municipal, donde ya se había comenzado el procedimiento de reubicación.



El proceso administrativo efectuado por los titulares de Jurídico y de Mercados se aplicó en 36 locales recuperados, mientras que en ocho se mantiene el diálogo con la autoridad municipal, en virtud de que algunos locales son rentados y los arrendatarios hicieron caso omiso del procedimiento, razón por la que se iniciará el debido proceso administrativo.



Esta mañana, en un ambiente de paz, los locatarios que manejan comercios de lácteos, carnicerías, pollerías, abarrotes, chiles secos y semillas, terminaron de sacar su mercancía y pertenencias de los locales para trasladarlas al nuevo ’Mercado Ignacio Zaragoza’.



Desde sillas, mesas, vitrinas, hasta tanques de gas, fueron transportados en camioneta al nuevo mercado.



’Este mercado tiene casi 50 años, cuando yo llegué hace 30 años, no tenía nada, ya está feito para los años que tiene.



Mi puesto era de comida y ya me reubicaron en el nuevo mercado. Sí, me duele dejarlo, pero ya me dio lo que me tenía que dar, ya estoy en el nuevo mercado desde hace meses’, indicó una locataria que hoy hizo el traslado de su mercancía.



La mudanza de los locatarios se dio tras la firma del convenio de común acuerdo para su reubicación en el nuevo ’Mercado Ignacio Zaragoza’, entre éstos y el H. Ayuntamiento de Chimalhuacán. La nueva plaza, que cumple con las condiciones óptimas para brindar un servicio de calidad y de primer nivel, ya venía operando desde hace algunos meses con pocos locatarios.



El nuevo mercado, cuya fachada es de cantera, alberga 200 locales comerciales en sus dos niveles y en su estructura cuenta con rampa para personas con discapacidad, cortinas de apertura eléctrica en acceso principal, escaleras eléctricas, elevador, montacargas, área de carga y descarga, tableros de servicio eléctrico para cada local, estacionamiento en la parte baja y módulos sanitarios. Cada local está equipado con instalaciones eléctricas, hidráulicas y una cortina metálica, mientras que los comercios con giro de venta de alimentos tienen instalación de gas.



Para fortalecer el comercio local, el H. Ayuntamiento de Chimalhuacán impulsará las acciones necesarias para promover el consumo local y el crecimiento comercial.