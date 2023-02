CARAVANA DORADA une a los veracruzanos en la lucha contra el cáncer infantil

Veracruz, Ver., 15 de febrero de 2023.- En la suma de esfuerzos para concientizar y dar un mensaje a la población sobre la importancia de la detección oportuna del cáncer en niñas, niños y adolescentes, la Secretaría de Salud y Servicios de Salud de Veracruz, a través de la Dirección Administrativa y en coordinación con las mamás del grupo LuPoSaHi, llevó a cabo la Caravana Dorada, este miércoles en el marco del Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer Infantil, con la participación de diferentes instituciones, asociaciones y grupos, así como la Regiduría número 8 del ayuntamiento local.



El Director Administrativo de SESVER, Lic. Jorge Sisniega Fernández, destacó que la encomienda principal del Gobernador, Ing. Cuitláhuac García Jiménez y del Secretario de Salud, Dr. Gerardo Díaz Morales, ha sido el realizar acciones concretas de fortalecimiento en la estrategia de lucha contra el cáncer, en particular y de manera muy cercana con las niñas y los niños.



Puntualizó que para la SS|SESVER, esta fecha es de suma importancia para reconocer los desafíos que enfrentan los infantes, acompañados por sus familias y un cuerpo de especialistas médicos que diariamente atienden y vigilan su tratamiento para combatir al cáncer. ’Es importante destacar el éxito y los importantes logros que hemos obtenido al trabajar de manera estrecha y coordinada con los padres de estos guerreros; trabajo que desde el servicio público y como sociedad civil estamos comprometidos a llevar a cabo’, sostuvo.



Por su parte, la fundadora de Mamis Luposahi, C. Cora de Jesús Rodríguez, externó el agradecimiento de la agrupación hacia el titular de la Dirección Administrativa de SESVER, por brindar el respaldo necesario que hizo posible la realización de la Caravana Dorada, por lo que hizo entrega al Lic. Jorge Sisniega Fernández, de un reconocimiento especial por su labor en favor de los pacientes oncopediátricos y de sus familias.



Durante el acto protocolario en el parque Ciriaco Vázquez, mamás de pacientes oncopediátricos hablaron sobre su experiencia en la lucha contra el cáncer infantil.



En la Caravana que partió desde el Hospital de Alta Especialidad de Veracruz, recorriendo las calles del puerto de Veracruz hasta el Parque Ciriaco Vázquez, participaron además, la Oncóloga Pediatra y el Jefe de Nutrición del Hospital de Alta Especialidad de Veracruz, el Regidor 8º del Ayuntamiento de Veracruz, Arq. Daniel Martín Lois, también la Dra. Marisol Ledo Moreno y Lic. Roberto Muñoz Joachín; la Presidenta de AMANC, C. Susana Lara García; la asociación Biker’s Veracruz; así como madres y familiares de pacientes con cáncer pediátrico.



La SS|SESVER reitera su compromiso de continuar trabajando por el bienestar y una mejor calidad de vida de las y los niños veracruzanos.