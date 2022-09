Captura FGR a propietario de mina donde 10 trabajadores quedaron atrapados

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que fue detenido Cristian ’S’, quien es propietario de la mina ’El Pinabete’, la cual colapsó el pasado mes de agosto y que hasta la fecha mantiene a 10 trabajadores atrapados.



"La Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR), en su delegación en Coahuila, y de la Policía Federal Ministerial (PFM), cumplimentó una orden de aprehensión en contra de Cristian ‘S’, por su probable responsabilidad en el delito federal previsto en la Ley General de Bienes Nacionales’, confirmó en un comunicado.



De acuerdo con la dependencia, el propietario habría explotado de manera ilícita un bien perteneciente a la Nación, el cual es la mina ‘El Pinabete’, de la Agujita, del municipio de Sabinas, Coahuila, donde el pasado tres de agosto quedaron atrapados los mineros, que se inundó cuando los mineros se toparon con un área contigua de una vieja mina, que estaba llena de agua, lo que provocó una inundación de tres pozos de unos 60 metros de profundidad. Del grupo de 15 trabajadores que estaban en la mina, sólo cinco lograron salir con vida.Con información de SIN EMBARGO







#FGR, a través de #FECOR, en @FGR_Coah, y de la #PFM, cumplimentó orden de aprehensión contra Cristian "S", probable responsable en la explotación ilícita de un bien perteneciente a la Nación, ubicado en la mina "El Pinabete", en Sabinas, Coahuila.



#FGRInforma | Existe ficha roja de #INTERPOL además de las órdenes de aprehensión para capturar a tres personas, dos de ellas, dueñas de la mina "El Pinabete".



De acuerdo con el medio Vanguardia, la captura se concretó durante la noche del 24 de septiembre, cuando la PFM de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) realizó la detención en la calle Cananea Agujita, ubicada en la colonia Cosedores de dicho municipio, por lo que fue puesto a disposición del Juez de Control adscrito al Centro de Justicia Penal Federal con residencia en Torreón, Coahuila.“El Ministerio Público Federal (MPF), lo presentó en la audiencia, formuló imputación a la persona de referencia y solicitó vinculación a proceso”, detalló la FGR.Durante la audiencia inicial, celebrada a las 11:00 horas de hoy, la defensa se acogió a la duplicidad del término para que el Juez resuelva su situación jurídica y se pueda continuar con la comparecencia el próximo 29 de septiembre.“Como medida cautelar, el Juez dictó prisión preventiva, que deberá cumplir en el Centro Federal de Readaptación Social número 18 de Ramos Arizpe, Coahuila”, precisó la Fiscalía General de la República.Trascendió que la detención se dio en calma y que hasta el pasado 22 de septiembre, Cristian “S” contaba con el amparo que había otorgado un Juez de Distrito en la ciudad de Piedras Negras, pero al no pagar la fianza de 500 mil pesos para garantizar su estadía en México, éste le fue revocado y, por ende, ejecutada la orden de aprehensión girada en su contra.Apenas dos días antes, Cristian “S” accedió a platicar con Vanguardia. En la entrevista aclaró que no huyo del país y que siempre estuvo localizable para la autoridad federal cada que lo requería."No he huido, como dicen las noticias, estoy aquí en mi casa, al pendiente de los llamados de la autoridad, aunque con temor del proceder de las mismas”, dijo el productor de carbón.Los sujetos Cristian “N”, Arnulfo “N” y Luis “N”, propietarios de la Compañía Minera El Pinabete, S.A. de C.V., fueron llamados a declarar en una audiencia inicial para imputarles su presunta responsabilidad por el hundimiento de la mina en Sabinas, Coahuila; sin embargo, éstos no se presentaron.Ante ello, la FGR emitió tres órdenes de aprehensión en contra de dichas personas señaladas y solicitó ficha roja a la Dirección General de Asuntos Policiales e Internacionales de Interpol; así como una alerta migratoria ante el Instituto Nacional de Migración (INM).Por último, afirmó que sigue en la búsqueda de los otros dos imputados por el caso para presentarlos ante la justicia federal.El anuncio sobre las órdenes de captura contra los propietarios de la mina se hizo luego de que el Gobierno informara que se había llegado a un acuerdo con familiares de los 10 mineros para realizar un tajo en “El Pinabete” para rescatar a los trabajadores, proceso que se estima que tomará entre seis y once meses.