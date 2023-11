TOLUCA, Estado de México.- La Secretaría de Cultura y Turismo del Estado de México en coordinación con la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) y la Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna (Cepanaf) capacitará a 180 prestadores de servicios para recibir al turismo que acudirá a los Santuarios de la Mariposa Monarca en la próxima temporada de hibernación 2023-2024.



Las mariposas migrantes comienzan a llegar al Estado de México y Michoacán en los últimos días de octubre, y una vez que las autoridades correspondientes reportan que la mayor parte de la colonia se encuentra ya en los bosques, se abrirán los santuarios para recibir a los turistas.



El avistamiento de esta temporada iniciará la segunda quincena de noviembre de 2023 y terminará en marzo de 2024; podrá apreciarse en los Santuarios ubicados en los municipios mexiquenses de Temascaltepec, San José del Rincón, San Felipe del Progreso, Donato Guerra y Villa de Allende.



Por ello los habitantes de la zona deben recibir capacitación para fomentar el turismo responsable, y que los visitantes vivan una mejor experiencia durante sus recorridos por los santuarios.



Los temas por desarrollar son: prácticas ambientalmente sustentables, vocación de servicio, infraestructura, diversificación de la oferta de bajo impacto y turismo inclusivo.



Además, preservar el hábitat de este insecto multicolor, los prestadores de servicios tienen la alta encomienda de observar que los turistas se apaguen a los siguientes lineamientos:



• No molestar, tocar ni llevarse a las mariposas.

• Respetar los horarios de los Santuarios.

• No introducir alimentos ni bebidas alcohólicas.

• No tirar basura.

• No llevarse flora ni fauna.

• Seguir los senderos establecidos.

• Permanecer en silencio durante el recorrido.

• No usar flash para tomar fotografías.





Cabe recordar que la Reserva de la Biósfera de la Mariposa Monarca, fue reconocida por la UNESCO como un Bien de Patrimonio Mundial Natural, el 08 de julio de 2008, es una región compartida entre el Estado de México y Michoacán, su riqueza radica en los bosques de oyamel, pino, encino y cedro, así como su fauna que la hacen única en el mundo.