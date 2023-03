Capacita Conapred a personal del Congreso de Hidalgo sobre discriminación

Como parte de las actividades rumbo a la certificación de la Norma Mexicana en Igualdad y No Discriminación NMX-R-025-SCFI-2015, el Congreso de Hidalgo llevó a cabo la capacitación al personal de diversas áreas por parte de la Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred).



Al clausurar los cursos el presidente de la Junta de Gobierno del Congreso de Hidalgo, Julio Valera Piedras, señaló que el reto de las diputadas y diputados que integran la LXV Legislatura es dejar una nueva visión y adaptarse a las normas internacionales.



Con esta capacitación, dijo, el personal que labora en el Poder Legislativo comprendió esquemas diferentes y cuestionar lo aprendido para evitar replicar en el entorno familiar.



’La idea de esta Legislatura es dejar un poco de lo que nos corresponde como diputados, no solo generar normas para la convivencia social desde la perspectiva juridica, sino normas sociales que permitan avanzar en una agenda pendiente de derechos y no discriminación’, indicó.



Agradeció el apoyo y participación de Ricardo Rocha Rángel, secretario general del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Poder Legislativo (SUTSPLEH), quien se ha sumado a las diversas actividades de la certificación.



Por su parte, Paola Dominguez Olmedo, secretaria tecnica del Comité de Igualdad y No Discriminación del Congreso de Hidalgo, reconoció que existen deficiencias en definiciones, actitudes, entro otros dentro del personal que labora en el Poder Legislativo, ante ello se trabaja para cambiar esa situación y alcanzar la certificación.



Es un reto, dijo, que el Congreso de Hidalgo se ha propuesto para que esta Legislatura de la Inclusión sea congruente con lo que se dice y se hace.



Durante dos días, personal de diferentes áreas del Poder Legislativo recibieron la capacitación denominada: Derechos Humanos y Marco Jurídico de la Discriminación y Perspectiva de Género Estructural de la Discriminación, a cargo de María Yolanda Cano Galicia y Fernanda Villareal Martínez, de la Conapred.