Cañonazos de 5 millones en Tamaulipas para regidores y quitar alcaldía a morenista (AUDIOS)

El Gobierno de Francisco Javier García Cabeza de Vaca planeó encarcelar al Alcalde morenista de Reynosa, Carlos Peña Ortiz con el fin imponer a Luis Alejandro Espino Acosta, hijo del Auditor Superior del estado mediante sobornos millonarios a los regidores, de acuerdo a denuncias y videos compartidos a SinEmbargo.



Por medio de audios y de notas en redes se dio a conocer que el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, del PAN ofrece 5 millones si destituyen al edil de Reynosa.



Espino Acosta expone, en audiograbaciones en poder de este medio, la estrategia para remover al Alcalde de Reynosa con las acusaciones del controvertido Fiscal estatal, Irving Barrios Mojica —el del ’michoacanazo’ de Felipe Calderón—, y sustituirlo mediante una terna de la que él quiere formar parte.



“Si me apoyas va a haber un buen beneficio para ti y obviamente para todos los regidores que apoyen que aparezca mi nombre ahí en la terna. Así te soy claro y directo: Cinco millones de pesos para ti. Quedando yo como Alcalde, ahí se cumple el compromiso. Y obviamente para que sigamos trabajando de la mano para lo que queda de la administración y, obviamente, para poder repetir”, ofrece Espino Acosta a un Regidor de Morena, según uno de tres audios.



El abogado que también es Regidor del partido Movimiento Ciudadano, excandidato a Diputado local en las elecciones de 2021, explica que los cinco millones de pesos son para cada uno de los regidores de Morena a cambio de que su nombre aparezca en la terna para que el Congreso designe al Alcalde sustituto de Reynosa, un plan que —se ufana— avala el Gobernador García Cabeza de Vaca.



“Ese es el compromiso y buscamos cómo hacerlo. Y en el momento que yo quede, ese incentivo yo se los voy a dar a cada uno. No es pa’ todos: Son cinco pa’ ti, cinco pa’l otro, pero mi nombre tiene que aparecer en la terna. Eso yo lo estoy cabildeando acá en Ciudad Victoria”, dice en referencia a la capital del estado, sede del Gobierno estatal.



En la conversación con el Regidor, Espino Acosta le adelanta la inminente acusación de la Fiscalía estatal contra el Alcalde Peña Ortiz, como efectivamente ocurrió en mayo, contra quien un Juez libró orden de aprehensión por el delito de uso de recursos de procedencia ilícita y tuvo que fugarse a Estados Unidos.



“La cosa es esta: Van a tumbar a Carlos en estos días”, le revela Espino Acosta al Regidor y le dice que él quedará en su lugar a partir de que forme parte de la terna a cambio del soborno de cinco millones de pesos.



Según Espino Acosta, él ya tiene el apoyo de 10 de los 21 los regidores del PAN, PRI, PES y Partido Verde, por lo que con él suman 11, por lo que los únicos que faltan son los de Morena, a quienes les ofrece cinco millones de pesos a cada uno.



“Obviamente están a favor los del PAN, Verde, PRI y PES”, se ufana el Regidor del partido Movimiento Ciudadano, quien le expone al Regidor que necesita más de la mitad de los regidores del cabildo para poder estar en la terna. “Está todo ya cuadrado”.



Espino Acosta expone que la entrega del dinero de los sobornos será hasta después de que él quede como Alcalde y que no puede dar adelantos:



“¿Por qué? Porque los financieros así me lo marcaron. Yo le dije a Chuy: ‘esto es lo que se está ofreciendo y es lo que vamos a cumplir en el momento en que yo me siente’. Tú me estás pidiendo un adelanto, te digo, ¿sabes qué? En cuanto se apruebe mi nombre, ahí mero, ahí te va, compadre, tas, tas, tas. Deja hablo con mi financiero, cómo le podemos hacer, porque mientras que no esté el papel, obviamente yo te doy lana ¿y luego no quedo? ¿Pues cómo le hacemos?”.



Espino Acosta insiste en que tiene el apoyo del Gobernador García Cabeza de Vaca y que inclusive se subió de dos a cinco millones la candidata para cada Regidor que vote a favor de que su nombre aparezca en la terna.



“El Gobernador me está apoyando y obviamente el Gobernador, un financiero: ‘A ver, güey, ¿cuánto vamos a ofrecer?’ ‘Tanto, habíamos dicho de que dos, órale’. ‘No, pues vamos a subirle más para que quede’. Entonces ese es el tema, yo me jalo mañana temprano, terminando para Reynosa y allá lo platicamos”.



En otra grabación, Espino Acosta le expone al Regidor de Morena no identificado que el plan es remover como Alcalde interno a Alfonso Peña para designar al sustituto de una terna integrada por el titular de la Contraloría Social del ayuntamiento, el morenista Marcelo Olán Mendoza —quien acusó a Ortiz de comprar dos ranchos por 15 millones de pesos—, Juan González Lozano, Regidor del Partido del Trabajo, y él.



“Porque no va a poder ser nadie más, más que uno de nosotros tres, pero el que trae la línea de Victoria soy yo”, subraya Espino Acosta sobre el aval que tiene del Gobierno estatal que tiene sede en Ciudad Victoria.



En la segunda audiograbación, el Regidor del partido Movimiento Ciudadano proporciona al Regidor de Morena detalles del plan para que él forme parte de la terna que se enviará al Congreso para que designe al Alcalde sustituto, y por eso insiste en que acepte el soborno de cinco millones de pesos.



Y le advierte que, si no acepta, de todos modos desde el Gobierno de García Cabeza de Vaca van a imponer Alcalde y ya no habrá sobornos:



“Ellos al final, a mediados de septiembre, van a tumbar a Carlos sobre la verga, güey, y van a imponer a alguien que ellos quieran. Entonces ahí sí como quiera y le van a rascar a todos los regidores y los van a enganchar de los huevos. Entonces no va a haber feria y no va a haber nada y como quiera van a tener que jalar para ellos.”



Reitera que Alfonso Peña será removido como Alcalde interino y revela que en el plan participa el Fiscal Irving, su vecino en su domicilio de Ciudad Victoria, quien será tendrá el cargo hasta 2027.



“Poncho Peña, si no renuncia, se va a ir al bote”, sentencia el político, quien sugiere tener comunicación con Gerardo Peña, Secretario de Gobierno de Cabeza de Vaca, quien dejará el cargo de Gobernador el 31 de septiembre en manos de Américo Villarreal, de Morena.



“Como quiera, güey, se va a quitar a Poncho, ahí es donde entra la terna y este es un proceso de 10 a 15 días. Que se vaya Cabeza de Vaca, el proceso sigue, güey, y van y la Fiscalía, que es Irving que es vecino mío en la casa de Victoria, lo va a enganchar güey, ¿sí?”.



Espino Acosta insiste en su advertencia de que lo apoyen los regidores de Morena a él no sólo no habrá dinero, sino represalias, porque “todos tienen cola que les pisen”:



“¿Y los acuerdos? Ah, como quiera todos ustedes no apoyaron a Espino, güey, de lo que estábamos hablando, como quiera se van a la verga, como quiera los vamos a enganchar y los vamos a tener de los huevos, porque todos tienen cola que le pisen, güey. Una, quedo yo y no la llevamos con madre todo el cabildo, nos mamamos de billetes y la chingada y hacemos las cosas bien para el 2024.



“O como quiera van a llegar, güey, esa es la película y todos ya la entendieron. O sea, si no lo hacemos así y agarramos lo que nos puede tocar o como quiera van a llegar a mediados, finales de septiembre, eso es inevitable, no hay manera de que no vaya a pasar, güey, se van a quedar con Reynosa, güey”. Una: o nos quedamos en el barco y que nos toque algo o como quiera ellos van a entrar en septiembre”.



Espino Acosta rubrica la conversación con el Regidor de Morena con la afirmación de que el Gobierno de Cabeza de Vaca pondrá al Alcalde de Reynosa, sea él o cualquier otro:



“Nomás que obviamente mi papá está interesado en que yo sea el presidente, Gerardo Peña y todo el grupo de ellos que yo sea el presidente para hacerlo de una manera y que no le peguen tanto al Gobernador, Y, si no, como quiera les va a valer madre, como tú lo dijiste, porque lo han hecho así, así va a ser”.



En una tercera grabación, que incluye audio, Espino Acosta reitera que tiene “todo el apoyo del equipo del Gobernador” y hasta “me mandó llamar Gerardo Peña con mi papá” para detallar la estrategia de sobornos a los regidores: “Aquí tengo yo 11 regidores, que son los regidores que compré. A todos se les aflojó el peso. Se van a ir sumando, güey”.Álvaro Delgado Gómez | SIN EMBARGO