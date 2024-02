Candidatos deberán responder ante la ciudadanía por señalamientos: Menchaca

Durante una rueda de prensa, el gobernador de estado de Hidalgo, Julio Menchaca Salazar, informó que los candidatos deberán responder ante la ciudadanía por lo señalamientos que tienen en su contra.



Los candidatos en cuestión son el exgobernador de la entidad, Francisco Olvera Ruiz, quien es señalado de haber dejado una deuda pública en el ISSTE por 5 millones de pesos en cuotas y aportaciones por seguros de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, entre los años 2011 y 2014; y que ahora es precandidato a la diputación federal por el Partido Revolucionario Institucional (PRI).



El exgobernador también ha sido exhibido de haber desviado 2.7 mil millones de pesos a maneras de "pellizcos" de distintos programas federales, de acuerdo con su excolaborador, sentenciado a 10 años de prisión por peculado, Pablo Pérez Martínez.



"Si no tienen los elementos, si no hay respuesta contundente eso seguirá en el ambiente. Si hay un adeudo, existe el requerimiento de cobro por parte de la federación, tendrán que justificar sus razones por las cuales no realizaron los pagos correspondientes", expresó Menchaca.



Así también, Menchaca Salazar mencionó a Cuauhtémoc Ochoa Fernández, aspirante por Morena al Senado, quien es señalado de haber hecho omisiones en sus declaraciones patrimoniales, como dos propiedades ubicadas en San Antonio Texas y de mencionar dos empresas donde es socio. También es acusado de haber abusado sexualmente de una extrabajadora del ayuntamiento de Huejutla en el año 2022.



De acuerdo con los archivos, el 22 de septiembre de 2008 adquirió una de las casas junto a su hermano Tenoch José Ochoa Fernández, Marcela Macías Ortega y Rosanna Kathleen Pages.



Este inmueble, que está ubicado en 18614 Eagle Ford, San Antonio, Texas, lo obtuvieron mediante un crédito a través del banco J.P. Morgan Chase. Según el sitio de bienes raíces Zillow, la propiedad cuenta con 5 habitaciones y se encuentra en el exclusivo fraccionamiento Napa Forest & Sienna Woods. Está valuada en más de 550,000 dólares.



La segunda propiedad, que también se encuentra a nombre de Cuauhtémoc Ochoa Fernández, se ubica en 6331 Sevilla Way, San Antonio, Texas. Ésta tiene un valor superior a 1.3 millones de dólares, de acuerdo con Zillow, y cuenta con 5 habitaciones y 6 baños. El inmueble está ubicado en el exclusivo Club de Golf Dominion, donde viven las estrellas de la NBA.



Otro de los candidatos señalados por el gobernador de la entidad es Daniel Andrade Zurutuza, quien busca la diputación federal por el distrito de Huejutla. presenta una denuncia por abuso sexual.