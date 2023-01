Cancelan a Bad Bunny por aventar el celular de una fan al mar

El acontecimiento tuvo lugar hace un par de días en República Dominicana y el cantante ya le ha dado la vuelta al mundo por la mala actitud que tuvo. No obstante, las opiniones están divididas, pues algunos piensan que la joven fue quien le faltó al respeto al intérprete de Me Porto Bonito, ya que no le pidió su consentimiento para grabarlo y acercarse a él. Asimismo, algunos de sus fans se sienten decepcionados por el comportamiento de Bad Bunny, quien recientemente tuvo problemas en los escenarios de tierras mexicanas.



Tras lo sucedido hace un par de días, el cantante no se quedó callado y el día de ayer publicó en su cuenta oficial de Twitter un mensaje dirigido a todas aquellas personas que lo están criticando en las redes sociales: "la persona que se acerque a saludarme, decirme algo o simplemente a conocerme, siempre tendrá mi atención y respeto. Los que vengan a ponerme un... teléfono en la cara, lo consideraré como una falta de respeto y lo trataré como tal"