Cancela Contraloría registros implicados en la Estafa Siniestra

La Secretaría de Contraloría, encabezada por Álvaro Bardales, impulsa la transparencia y la mejora de las prácticas administrativas, por lo que canceló 12 registros en el padrón de proveedores, ya publicados en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo (POEH), mismos que no podrán celebrar contrataciones públicas durante 5 años.



Cabe mencionar que 10 de los registros corresponden a personas morales y 2 a personas físicas, lo anterior, por presentar presuntos domicilios fiscales falsos. Entre estos se encuentran:



• Team Xao, S.A. de C.V., originaria del Estado de Oaxaca, constituida en el año 2020; Gabriela Burgoa Morales y María Del Rosario Quiroz Moguel, ambas socias de la persona moral y la última de ellas como represente legal, con domicilio fiscal en colonia ex hacienda Candiani, Oaxaca de Juárez; las especialidades autorizadas con las que contaba dicho registro son: venta de alimentos, artículos e instrumentos de limpieza en general (jarcería), blancos en general, equipo y equipamiento para ambulancias y patrullas, equipo de limpieza, material de curación, medicamentos, pruebas rápidas para laboratorio, productos desechables y prestación de servicios de imagenología.



• Grupo constructor integral Cardavi, S.A. de C.V., originaria del Estado de Oaxaca, constituida en el año 2020; David Cruz Peralta y Jessica Gómez Mendoza, ambos socios de la persona moral y la última de ellos como representante legal, con domicilio fiscal en San Raymundo Jalpan, Oaxaca; las especialidades autorizadas con las que contaba dicho registro son: arrendamiento de maquinaria en general, ligera y pesada.



• Megaweb, diseño de software, mantenimiento, venta y renta de equipos de cómputo, consumibles y equipo de oficina, S.A. de C.V., originaria del Estado de Oaxaca, constituida en el año 2014; Remedios Olga Rodríguez Wilchest y Marco Antonio Domínguez López, el último de ellos como representante legal, con domicilio fiscal en colonia reforma, Oaxaca de Juárez; la especialidad autorizada que contaba dicho registro es: prestación de servicios de desarrollo de software y licencias de software.



Igualmente, la persona moral que participó en un procedimiento de contratación con el Instituto Estatal Electoral (IEEH) para operar el PREP de las elecciones de alcaldes, mismo que vulneró los principios de certeza y publicidad durante las elecciones de octubre del 2020 en la etapa de resultados electorales, por presentar fallas durante su proceso.



Cabe recalcar que los dos primeros proveedores están presuntamente implicados en la Estafa Siniestra, un esquema de corrupción en la que se encuentran involucradas empresas fachadas con municipios hidalguenses; las personas morales antes descritas son originarias del estado de Oaxaca, así como sus representantes legales.



Las tres empresas antes descritas, beneficiadas con contratos a través de adjudicaciones directas, son originarias del Estado de Oaxaca, mismas que operaron como prestanombres; las compañías fachadas fueron utilizadas para robar el gasto público, maquillar el acto de corrupción, a través de facturación de operaciones simuladas, para no cumplir con sus contribuciones fiscales correspondientes e incurrir en un presunto delito fiscal.



La propuesta de la reforma de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del sector público y la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas, prevé este tipo de delitos. El Poder Ejecutivo propone la vigencia de los registros en el padrón de proveedores a 2 años y la renovación de los mismos, siempre y cuando cumplan con los requisitos, lo anterior para garantizar la integridad y veracidad de la información ingresada en los registros y erradicar las empresas fachada dentro del padrón de proveedores.



El contralor Bardales ha reiterado que en la administración estatal no se dará oportunidad a los actos de corrupción, por lo que a la fecha, la dependencia a su cargo, ha cancelado un total de 80 registros del padrón de proveedores, con la finalidad de dar cumplimiento a las disposiciones legales vigentes y garantizar las mejores condiciones para Hidalgo.