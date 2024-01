Calderón estuvo sometido a García Luna, revela Sarkozy

El ex mandatario francés Nicolas Sarkozy publicó el libro ’Los años de luchas’, mismo donde narra algunos acontecimientos importantes que vivió durante su gobierno (2007-2015), entre ellos una visita a México que le dejó desconcertado.



El capítulo de su libro, que versa sobre México, se centra en el caso Cassez-Vallarta. En este narra que en una carta el ex presidente Calderón mostró disposición de trasladar a Florence Cassez a Francia, pero en algún momento todo cambió.



’Las primeras noticias fueron bastante alentadoras: el presidente Felipe Calderón no veía con malos ojos un traslado de la penada francesa a su país natal para que cumpliera allí parte de su condena… pero, contrario a lo acordado, cuando la comisión apenas había empezado a trabajar , el presidente Calderón anunció públicamente que su subordinado (Genaro García Luna), quería que Florence Cassez cumpliera su condena en México, bajo el argumento de que la sentencia de sesenta años de reclusión no existía en Francia y, por ende, el traslado era imposible’.



Haciendo un balance de su visita y de la tensa situación diplomática entre ambos países, Sarkozy concluyó:



’Felipe Calderón no tomaba ninguna decisión si no estaba su secretario de Seguridad: Genaro García Luna, a quien se refiere como un funcionario ’más poderoso que el presidente’.



Estas declaraciones no sólo las ha plasmado en sus memorias. Durante la entrevista que le realizaron con motivo del documental de Netflix sobre el caso Cassez-Vallarta, Sarkozy abordó las tensiones diplomáticas que se vivieron entre ambos países.



’Sabemos que en este caso en particular el presidente Calderón no podía tomar decisiones sin su ministro del Interior y su ministro, en este caso en particular, más poderoso que el presidente’



García Luna se encuentra preso en Estados Unidos luego de que fuera demostrado que colaboró con cárteles del narco, un oscuro episodio para México y para los panistas que no pueden negar que la guerra sangrienta en México tuvo motivaciones que obedecieron al crimen organizado.