Calderón y García Luna eran una dupla donde no decidía uno sin el otro, dice Sarkozy

En el documental "El caso Cassez-Vallarta: una novela criminal" el expresidente de Francia Nicolas Sarkozy aseguró que su Gobierno tenía información de que Genaro García Luna, entonces Secretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón (2006-2012) tenía poder sobre el Presidente mexicano en la toma de decisiones.



’Teníamos suficiente información para establecer que el señor Luna, del que no hablaré porque está en la cárcel en los Estados Unidos, así que no necesito decir más, pero sabíamos que no era una persona muy buena. Sabíamos que, en este caso en particular, el Presidente no podía tomar decisiones sin su Ministro. Y que su Ministro era, en este caso particular, más poderoso que el Presidente’, señaló el exmandatario francés.



El documental, el cual se estrena en Netflix, es basado en el libro de Jorge Volpi, ganador del Premio Alfaguara de Novela en 2018, donde documentan las torturas y la fabricación de delitos de la cual han sido víctimas Florence Cassez e Israel Vallarta desde su captura.



En 2005, Florence Cassez e Israel Vallarta fueron detenidos por integrantes de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI), liderada por Genaro García Luna, quienes recrearon la detención frente a las cámaras de Televisa con Carlos Loret de Mola como reportero; las autoridades los habían acusado de ser integrantes de la banda de secuestradores Los Zodiaco.



Fue hasta el 25 de abril del 2008, tres años después de su captura, Florence Cassez fue condenada a 96 años de prisión por el delito de secuestro, asociación delictuosa y posesión de arma de fuego. Un año después, el 3 de marzo de 2009, apeló la sentencia y se le fijó una pena de 60 años de prisión.



Después de I7 años, Israel Vallarta no ha sido sentenciado y sigue en prisión preventiva. Mientras que Mario y Sergio se encuentran en prisión preventiva en una cárcel de máxima seguridad, en el cual han estado privados de su libertad diez años y cuatro meses.



Luego de que se estrenara el documental la familia Vallarta expresó que con esto esperan que ayude a esclarecer el caso para que sea Israel Vallarta sea liberado-



’La familia Vallarta considera que, aunque el entonces secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, y el exdirector de la AFI Luis Cárdenas Palomino, se encuentran sujetos a proceso y privados de la libertad por diversos delitos, entre ellos el de tortura contra Mario y Sergio, no se sentirán tranquilos hasta que ellos sean sentenciados junto con los agentes del Estado que fueron cómplices de los delitos en su contra y todos sus familiares sean exonerados y liberados’, indicaron a través de un comunicado.





Es uno de los casos más mediáticos y polémicos que involucró a García Luna, entonces titular de la Agencia Federal de Investigación.



“Era el drama de una joven que aparentemente se enamoró de la persona equivocada en el momento equivocado. No sabía nada más al respecto. Me conmovió la situación de drama en la que se encontraba esta familia y la perdición en la que se encontraba Florence. Por eso decidí estar en el otro lado”, señaló Sarkozy en su primera aparición en el documental.



“Y luego muy rápidamente me convencí de qué era un complot, una injusticia. Francia debe defender primero a sus ciudadanos. Nada de lo ocurrido con Florence Cassez es justicia o suena a justicia, yo no podía aceptarlo. Ella era inocente. Pero cuando una persona inocente es encarcelada, es algo extremadamente grave en términos de principios democráticos”, argumentó.



Sin embargo, recordó cuando, después de intentar negociar que Cassez fuera trasladada a Francia para seguir encarcelada allá, las pláticas se rompieron y el Gobierno francés cambió su estrategia “por completo”. Del diálogo con el Presidente mexicano, “pasamos a una estrategia de influenciar a la sociedad mexicana”, dijo.



"Porque están saliendo a la luz muchas pruebas de que esto es una conspiración. Las condiciones de la detención, la reconstrucción inverosímil de la misma, todo decía complot, injusticia y maquinación a 300 kilómetros de distancia. No se puede permitir eso. Es una gran injusticia, terrible", concluyó Sarzoky.

Con información de ANIMAL POLÍTICO