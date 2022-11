Calderón y el PRI metieron la mano para conformar al actual INE

El exsubsecretario de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Horacio Duarte, afirmó que el expresidente Felipe Calderón así como varios políticos del Partido Revolucionario Institucional (PRI) fueron quienes ’metieron mano’ al entonces Instituto Federal Electoral (IFE) para conformar al actual INE y que ahora reclaman la Reforma Electoral propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador.



’El anterior IFE tenía un prestigio porque logró en momentos difíciles salir hacia adelante, hubo consejeros brillantes que aportaron a la transformación del país pero en el 2003 Calderón metió la mano con una parte del PRI para repartirse a la autoridad electoral rompiendo un principio que era que siempre fuera por unanimidad los consejeros, y en el 2003 ya se descararon, hicieron un acuerdo, y entre un sector de empresarios, un sector del PAN y un sector del PRI se repartieron los cargos del Consejo General del IFE y a partir de ahí vino la decadencia de este órgano electoral’, dijo en entrevista con Álvaro Delgado y Alejandro Páez.



Quien fue representante de Morena en el Instituto Electoral de 2014 a 2018, recordó que el IFE no fue el único organismo afectado por las designaciones de Calderón y el PRI, también en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, algunos de sus magistrados fueron puestos por miembros del Partido Acción Nacional (PAN).



’El asunto es que comenzaron con el IFE y el INE, después se fueron al Tribunal a definir que los magistrados estuvieran en un bando o en otro, hay connotados magistrados que fueron propuestos por panistas, sólo hay que revisar cada currículum para ver de dónde vienen, por eso cuando nuestras alicaída oposición dicen que defienden, pues están defendiendo el último reducto que tienen para tratar de controlar, modificar, imponer o cambiar la voluntad popular’.



Horacio Duarte reiteró que el objetivo de la Reforma no es destruir al INE y afirmó que las personas que hoy se oponen, en el pasado utilizaron al órgano electoral ’para colocar a un grupo de amigos en el poder’.



’Cada vez está más claro que les gusta la doble moral, por un lado dicen que se quiere destruir al INE, que se quiere destruir a la autoridad electoral, porque dicen que esa autoridad es objetiva, imparcial, autónoma, pero la autoridad electoral servía para colocar a un grupo de amigos en el poder’.



Un claro ejemplo fue Luis Carlos Ugalde, fue propuesto como uno de los consejeros en 2003 por Felipe Calderón; años más tarde participó de manera directa en las elecciones federales donde dieron como ganador a Calderón.



’Luis Carlos Ugalde tiene poca memoria que se acuerde cómo llegó de Consejero Presidente del INE, quién lo propuso. Que nos diga quién fue su padrino de su boda y quien lo propuso como Consejero en el año 2003, quién fue candidato a los tres años del Partido Acción Nacional", expresó en su momento Horacio Duarte.



Es por ello que la iniciativa a la Reforma Electoral fue repudiada por los mismo debido a que entre sus propuestas está sustituir al INE por el Instituto Nacional de Elecciones y Consulta (INEC), el cual seguiría siendo autónomo, donde reducirían de 11 a siete consejeros los cuales serían electos mediante voto popular en elecciones abiertas así como reducirían los recursos destinados para el INE.



También propone eliminar el sistema de distritos y circunscripciones electorales. Asimismo reducirían el financiamiento a partidos políticos solo para campañas electorales.



Con el propósito de erradicar los fraudes electorales y de fortalecer la democracia, así como de ahorrar 24 mil millones de pesos, la iniciativa de Reforma Electoral que el Ejecutivo envió a la Cámara de Diputados reduce de 500 a 300 los diputados federales y de 128 a 96 los senadores, incorpora a la Constitución el voto electrónico.



Duarte expresó que la oposición buscaría detener la Reforma Electoral para así continuar con un modelo de ’cuotas y cuates, en beneficio de un grupo limitado. ’Los que están marchando en contra de la Reforma al INE, lo que están defendiendo es que siga un modelo de cuotas y cuates en el INE y eso la gente no lo quiere. La gente quiere que haya una autoridad electoral objetiva, imparcial, que aplique la ley y por eso la propuesta que hace el Presidente de que sean electos por el pueblo les causa tanto escozor porque ellos estaban acostumbrados a hacer el acuerdo arriba, imponer a los consejeros y no les gusta que la gente les diga’.Con información de SIN EMBARGO