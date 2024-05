Cabeza de Vaca, prófugo del PRIAN, no será candidato, sentencian

Luego de que fuera rechazada de manera definitiva la candidatura para diputado plurinominal de Francisco Javier García Cabeza de Vaca, el Instituto Nacional Electoral (INE) deberá dar acatar la sentencia y solicitar la sustitución del mismo.



Dentro de la segunda impugnación, la Sala Superior le dio la razón a Morena respecto a que no podía el Partido Acción Nacional registrar nuevamente al exgobernador de Tamaulipas tras haber recibido una sentencia por parte TEPJF que declaraba que Cabeza de Vaca no podía ser candidato al encontrarse como ’sustraído de la justicia para evitar ser sujeta a proceso penal’.



Si bien las abogados de Cabeza de Vaca a través de amparos lograron suspender de manera temporal la orden de captura y bajo estos términos exigieron al INE aceptaran su postulación al asegurar que no era procurado en ese momento el TEPJF indicó que son sólo suspensiones pero aun no tienen el efecto de invalidar la orden de captura que hay en su contra.



La declaratoria de inelegibilidad no se traslada para toda la vida a la persona, pues esa condición debe analizarse caso por caso y, respecto del ciudadano actor, la emisión de las suspensiones penales no tuvo el efecto de invalidar las órdenes de aprehensión sino únicamente limitar las actuaciones de las autoridades ministeriales. En consecuencia, se confirmó el acuerdo impugnado’ señalo el TEPJF.



Los magistrados del Tribunal Electoral desecharon los últimos intentos del PAN y de Cabeza de Vaca por mantener su registro en la lista de plurinominales, lo que le garantizaría fuero y le permitiría escapar a las imputaciones por lavado de dinero, asociación delictuosa y defraudación que le finca la Fiscalía General de la República (FGR).



’Se vincula al cumplimiento del presente fallo al Consejo General del INE y a las áreas de este relacionadas con el registro de candidaturas, así como a los órganos de dirigencia del PAN para que, a la brevedad se resuelva la aprobación de la sustitución de la candidatura que el partido proponga, debido a que se encuentra desarrollándose la etapa de preparación de la elección, en específico la etapa de campañas’, señala el proyecto de sentencia aprobado en la sesión pública de ayer.Con información de EXCELSIOR