Buscó PRI un impresentable que acompañara en fórmula a Paco Olvera

El PRI logró lo impensable, hallar un perfil igual de señalado que el exgobernador José Francisco Olvera Ruíz para contender con él en fórmula a la diputación federal por el distrito de Pachuca, recayendo la designación en Alberto Jonguitud Falcón.



Y es que ante los señalamientos por el presunto desvío de al menos 5 mil millones de pesos que no se pagaron al ISSSTE, revelados estos desde la administración del exgobernador Omar Fayad, una periodista de La Jornada Hidalgo le increpó si como virtual suplente, asumiría la titularidad de la fórmula.



Jonguitud Falcón no descartó el escenario y se dijo listo a contribuir en la trinchera que le corresponda.



El problema es que Alberto Jonguitud es un perfil igual de polémico que el exgobernador hidalguense.



Como funcionario por ejemplo, fue denunciado por la presunta falsificación de cheques de liquidación de empleados al haberlos cobrado sin su consentimiento. También fue señalado de ocupar recursos públicos para la campaña de Manuel Ángel Núñez Soto e incluso en Tlaxcala su periodo duró muy poco derivado de todos los señalamientos acumulados en tan poco tiempo.



Actualmente es médico de cabecera del hoy preso Jesús Murillo Karam e incluso es director de la escuela Intermédica, propiedad de la misma familia.



Paco Olvera no se queda atrás.



En su último encargo en CDMX como delegado del PRI le tocó salir por la puerta de atrás, aunado a que como gobernador fue señalado por uno de sus excolaboradores de desviar miles de millones de pesos de diversas formas, minimizando la situación llamándoles por el eufemismo de ’pellizcos’.



La fórmula del PRI a contender por el distrito de Pachuca tiene una intención de voto de 3 a 1 en desventaja sobre la propuesta morenista, por lo que si quisieran acceder al Congreso, deberán ser postulados además como plurinominales.