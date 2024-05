Buscan academia y gobierno de Lerma regenerar agua a través de humedales

LERMA, Estado de México.- Ante el contexto hídrico que vive el Estado de México, ciudadanía, organizaciones civiles, universidades y Gobierno estatal unen esfuerzos y con el Plan de Desarrollo del Estado de México 2023-2029 como eje rector, cubrir las necesidades de la población mexiquense en temas medioambientales y del agua.



’El Plan de Desarrollo incluirá la participación conjunta, a través del diálogo transversal de diversas dependencias y ciudadanos, para que las nuevas generaciones puedan heredar una cuenca del Valle de Toluca y México no colapsadas’, puntualizó el Secretario del Agua, Pedro Moctezuma Barragán, durante su intervención en el Foro ’Salud, Bienestar y Aguas Regeneradas para Lerma rumbo al Plan Sectorial 2023-2029’.



Cabe destacar que, por primera vez, se desarrollará un plan sectorial que fomenten la búsqueda de soluciones concretas a temas medioambientales y del agua, el cual será encabezado por la Secretaría del Agua y participan también sus pares de Medio Ambiente, Salud, Desarrollo Urbano e Infraestructura y Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación.



La falta de agua, la contaminación de ríos, así como la sobreexplotación de los mantos acuíferos ha generado que el vital líquido no llegue a toda la ciudadanía, por lo que un grupo de expertos ciudadanos, agricultores y dependencias del Gobierno del Estado de México abordaron estos temas en mesas de trabajo.



Entre las coincidencias se mencionó la necesidad de preservar los recursos naturales y las fuentes de agua que aún existen en la entidad.



En su intervención, la Secretaria de Salud, Macarena Montoya Olvera, destacó la importancia de realizar un trabajo coordinado entre las diversas instancias de gobierno, organizaciones y sociedad civil para plantear políticas públicas a corto, mediano y largo plazo, pues el bienestar físico y mental de las y los mexiquenses, no solo se limita al autocuidado, también tiene vital importancia contar con un entorno ambiental que permita el óptimo desarrollo de la comunidad.



Detalló que la tendencia epidemiológica y la transmisión de enfermedades en la población tiene que ver con el entorno ambiental y la contaminación hídrica, por ello, es imperante que las y los mexiquense vivan en un ambiente más saludable.



En el Foro los participantes compartieron su preocupación sobre el tratamiento de aguas residuales, las problemáticas que enfrentan día a día los pobladores y agricultores, así como alternativas que permitan la conservación de humedales y otras fuentes de agua.