Buscan fosas clandestinas en un predio del Puerto

Veracruz. Derivado de una carpeta de investigación en curso, se llevan a cabo diligencias por parte de personal de las distintas fuerzas del orden público en la que realizan la búsqueda exhaustiva de posibles puntos donde pudiera haber personas sepultadas de manera clandestina en un predio del fraccionamiento Condado Valle Dorado.



Elementos de la Comisión Nacional de Búsqueda, la Guardia Nacional y la Fiscalía General de la República, apoyados por un de un binomio canino, los agentes junto con voluntariado de colectivos de búsqueda realizan las excavaciones.



De acuerdo a testigos en el sitio, los elementos trabajan desde temprana hora del pasado martes, cuando las mencionadas corporaciones fueron vistas ingresando al predio situado a orillas del citado fraccionamiento donde también labora una retroexcavadora para facilitar la tarea.



Así mismo, el perímetro permanece resguardado por oficiales de la Secretaría de Seguridad Pública y de acuerdo a una fuente policial consultada en el sitio, hasta el momento aún no ha habido mayor novedad pues no han exhumado ningún cuerpo.



Sin embargo, debido a que decenas de agentes han entrado y salido del lugar ha causado gran expectativa entre los vecinos quienes se mantuvieron expectantes para saber que era lo que ocurría, aunque las autoridades han mantenido el hermetismo en torno a dichas diligencias.



Por su parte, un vecino del sitio dio a conocer en el anonimato que varios de ellos suelen ingresar al terreno en las mañanas y las tardes a pasear a sus perros y a que corran un rato, ya que es un predio bastante amplio, pero nunca han detectado nada más allá de lo ordinario.



Por último, se espera que durante el transcurso de los próximos días las excavaciones continúen en el terreno, por lo que aún no se descarta que pudieran encontrar algún cuerpo sepultado, ya que el lote abarca prácticamente toda una manzana.