Buscan fosas clandestinas en La luz Palotal

Córdoba,Ver.-Familiares de personas desaparecidas, así como elementos de la Fiscalía Regional de Justicia, en conjunto con la Comisión Estatal de Búsqueda resguardados por la Secretaría de la Defensa Nacional, buscan en un predio ubicado en la congregación de la Luz Palotal, posibles fosas clandestinas con la esperanza de encontrar ahí a sus familiares desaparecidos.



Y es que desde hace 3 días colectivos y dependencias buscan en un inmueble ubicado en la Avenida Juárez y privada Juárez , de la citada comunidad el posible hallazgo de fosas clandestinas ya que Se presume ese predio fue utilizado por un grupo delictivo.



Hasta el momento las autoridades correspondientes no an dado algún informe, de un posible hallazgo pero el contingente de patrullas y vehículos de los investigadores an causado expectación entre habitantes de la mensionada congregación.



Cabe señalar que el pasado 10 de enero en un camino que comunica a la luz palotal sujetos desconocidos dejaron El cadáver de Un policía estatal que había sido secuestrado en el interior de una camioneta Honda CRV gris.