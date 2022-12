Buscan aerolíneas de Europa y Estados Unidos dar vuelos nacionales en Santa Lucía

A unos meses de haberse inaugurado el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), varias aerolíneas de Europa y Estados Unidos ya están buscando a las autoridades mexicanas para poder brindar vuelos nacionales en el aeropuerto, informó el subsecretario de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), Rogelio Jiménez Pons.



Durante su participación en el Mobile 360 organizado por GSMA, el funcionario federal defendió que la nueva terminal necesita una política de apoyo para poder consolidar su operación, por lo que plantearían eliminar la prohibición a las prácticas de cabotaje.



’Algunas aerolíneas ya tocaron la puerta, empezaron a preguntar, sobre todo de Europa, de Estados Unidos, también las líneas de bajo costo… Creemos que no afecta mucho, específicamente queremos facilitar la consolidación operativa del AIFA’, afirmó.



De acuerdo con el subsecretario, el gobierno debe promover el acceso al Felipe Ángeles y si esto implica que aerolíneas extrajeras operen rutas nacionales desde este aeropuerto, es algo que analizarán para ver el impacto en la industria nacional.



Jiménez Pons comentó que ya acordaron realizar una reunión con las aerolíneas nacionales para poder dialogar sobre el tema. Además indicó que están realizando un estudio de mercado para conocer cuántos pasajeros sumaría la nueva terminal.



’Todo esta muy bien porque está recuperándose el sector, pero tenemos que hacer parejo todo esto, hay muchos problemas heredados, todas las líneas aéreas tiene problemas, pero hoy tenemos una condición de mercado que puede aumentar y significar algo bueno’, señaló el funcionario.



A través de un comunicado, la Cámara Nacional de Aerotransportes (Canaero) manifestó estar comprometida con los proyectos prioritarios del presidente Andrés Manuel López Obrador, como el AIFA, el rediseño del espacio aéreo para el desarrollo del Sistema Metropolitano de Aeropuertos y los trabajos de reparación y mantenimiento del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Aunque bien, alertó el hecho de considerar la apertura de libertades del aire para incentivar la operación del AIFA, ’no es el mecanismo adecuado para este objetivo y podría vulnerar la posición de la industria aérea nacional’.



Por otra parte, en su cuarto informe de gobierno, realizado el pasado domingo, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que el AIFA registra un promedio de 8 mil pasajeros diarios.



’Se acuerdan que decían de que el Aeropuerto no iba a ser utilizado y ya empezó el aeropuerto a tender a cada vez más pasajeros, un promedio de 8 mil pasajeros diarios y cada vez van a ser más y aunque no lo quieren reconocer, es uno de los mejores aeropuertos del mundo’, dijo.Con información de Roberto Noguez | FORBES