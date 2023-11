Busca Chapingo producción legal del heno y su conservación de germoplasma

’El heno es una bromelia al límite, especie protegida debido a la disminución de las zonas de crecimiento natural y su extracción ilimitada en fechas decembrinas.



Esta planta tiene varias funciones ecológicas como la absorción de metales pesados, ayuda a limpiar el aire y sirve como bioindicador de contaminación’.



La doctora Edna Fabiola Valdez Hernández, quien desde el mes de octubre de 2022, realiza una Estancia Posdoctoral por México CONAHCYT, en la Universidad Autónoma Chapingo, explica que se puede implementar estrategias de cultivo del heno, a fin de establecer técnicas para su producción legal o conservación de germoplasma.



La investigadora trabaja con heno proveniente del Parque Ecoturístico el Cedral en San Pablo Izayoc, en el Estado de México. Sus estudios dan luz a temas poco conocidos de esta especie como su riego, tipo de sombreado y fertilizado en cultivo ex situ y en cultivo in vitro.



Asimismo, plantea caracterizar la especie comparando ejemplares de varios estados.



De acuerdo a Valdez Hernández, el heno es una planta perenne de lento desarrollo, puede crecer sólo un centímetro por año, capta polvo, de esto se alimenta y es resistente a la sequía por tiempos prolongados.



En la UACh se ha detectado la mejor técnica para la germinación, tratamientos pregerminativos y tratamientos de desinfestación para explanes adultos.



La investigadora del Departamento de Fitotecnia de la UACh sostiene que son múltiples los usos que podrían hacerse con el análisis de esta planta no sólo para la reproducción, sino también para su estudio fisiológico, nutricional y productivo.



La extracción y alta demanda en épocas decembrinas del heno impacta al medio ambiente y genera daños ecológicos en los bosques; pero no sólo eso ─advierte la investigadora─, al utilizarse como ceremonial en Danzas de Paxtles, en Puebla, Nayarit y Jalisco donde las indumentarias son elaboradas a base de esta planta también llamada ’barba de viejo’ este tipo de manifestaciones socioculturales se ven amenazadas, de ahí la importancia de su estudio y alternativas de cultivo.



’Además, la producción legal siempre será un beneficio para todos los involucrados en una cadena comercial. Es importante informar a los ciudadanos que esta especie no es una plaga.



No la tiren porque la puede conservar durante todo el año y tendrán una planta de bajo mantenimiento que además de ser decorativa, puede ayudar a refrescar el ambiente o bien implementarse en sistemas de naturación (paredes verdes) en la planificación de ciudades sostenibles’, indicó la investigadora.



Formando profesionales con juicio científico y compromiso social, ecológico y humanístico, la investigadora trabaja con estudiantes de Chapingo, quienes participan esta experimentación y desarrollan divulgación científica en espacios como el 4° Congreso Nacional Estudiantil en Biología, Educación Ambiental y Agricultura Orgánica y la Reuniones Nacionales de Investigación e Innovación Pecuaria, Agrícola, Forestal y Acuícola Pesquera.



Recientemente, Fabiola Valdez Hernández fue nombrada Coordinadora de la Red Bromelias, instancia que promueve, coordina, apoya y realizar actividades dirigidas al conocimiento de esta especie, su conservación y uso sustentable para beneficio de la sociedad.



Asimismo, Valdez Hernández promueve en las redes sociales la cuenta ’Dra. Matitas’, con el fin de divulgar la importancia de las bromelias y otras familias con datos científicos, de una forma amena.



Para dar continuidad al proyecto desarrollado en la UACh, Edna Fabiola Valdez tiene listo un protocolo básico de cultivo del heno para fortalecer el ingreso familiar de comunidades interesadas en el rescate de esta bromelia y comenzará a transferir oportunamente las innovaciones científicas y tecnológicas al sector productivo.