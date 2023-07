Busca OPEP que México se una a su organización

El secretario general de la OPEP, Haitham Al Ghais, anunció recientemente que se están llevando a cabo conversaciones con México, Azerbaiyán, Malasia y Brunei para su posible incorporación a la organización.



Esta declaración fue realizada durante una entrevista a la agencia de noticias de Emiratos Árabes Unidos. En caso de que estas negociaciones se concreten, estos países se unirían a la OPEP con el objetivo de fortalecer la cooperación internacional en materia de exportación de petróleo.



’Las consultas con nuevos países ajenos a la organización contribuyen a reforzar la cohesión de la OPEP’, señaló Al Ghais.



El gobierno mexicano estaría en pláticas con la OPEP. El precio de la mezcla mexicana de exportación aumentó un 3% a 67.15 dólares por barril después de que Petróleos Mexicanos no publicara la cotización durante dos días consecutivos debido al feriado del Día de la Independencia en Estados Unidos.



El ministro de Energía de Azerbaiyán, Parviz Shahbazov, ha declarado a la agencia rusa Interfax que actualmente no consideran ingresar como nuevo miembro de la OPEP.



’A veces se plantean cuestiones de este tipo, pero por el momento no las estamos considerando’, declaró Shahbazov.



La OPEP, con sede en Viena, Austria, fue creada en 1960 con el objetivo de unificar las políticas petroleras de sus miembros, en su mayoría países productores del Golfo Pérsico, a fin de garantizar precios justos y estables.



Actualmente, la OPEP está compuesta por 14 países, de los cuales cinco son miembros fundadores: Arabia Saudita, Kuwait, Irán, Irak y Venezuela. Además, la organización incluye a Argelia, Angola, Ecuador, Libia, Nigeria, Catar, Gabón, Indonesia y Emiratos Árabes Unidos.



En 2016, se formó la OPEP+ con la incorporación de otros socios. Aunque no son miembros oficiales de la organización, participan en las conversaciones y, en ocasiones, en los acuerdos que buscan establecer medidas para mantener precios sostenibles del petróleo, una de las materas más importantes a nivel mundial.



Entre estos países socios se encuentra Rusia, uno de los grandes productores, además de México. En conjunto la OPEP+ representa 60 por ciento de la producción mundial de petróleo.



Por otro lado, los ministros de la OPEP se reunieron al margen de un seminario en Viena donde revisaron las condiciones del mercado y acordaron continuar las consultas con sus pares fuera del bloque, a fin de apoyar precios del petróleo estables y equilibrados, según un comunicado emitido el miércoles.



Arabia Saudita, el principal productor de la OPEP, ha anunciado que extenderá hasta agosto su reducción voluntaria de producción de un millón de barriles por día. Además, señalaron que están considerando la posibilidad de prolongar esta medida en el tiempo, según informó el Ministerio de Energía citado por la agencia de prensa oficial.



Por otro lado, Moscú planea disminuir sus exportaciones en 500 mil barriles diarios, según informó el viceprimer ministro Alexandre Novak, citado por agencias de noticias rusas.REUTERS