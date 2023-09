Busca Morena recuperar 20 mil millones que el Poder Judicial guarda en fideicomisos

La bancada de Morena en la Cámara de Diputados ha presentado una iniciativa de reforma para extinguir 13 de los 14 fideicomisos del Poder Judicial de la Federación (PJF).



Estos fideicomisos suman un total de 20,149 millones de pesos y la propuesta busca que estos fondos sean devueltos a la Tesorería de la Federación.



Ignacio Mier, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, ha señalado que esta iniciativa tiene como objetivo construir un Poder Judicial "independiente, imparcial y eficaz, auditable y austero".



’Sin embargo, los dos elementos restantes, la rendición de cuentas y la austeridad, constituyen aún pendientes importantes por lograr. En materia de austeridad, el avance es casi completamente nulo, y la falta combinada de avances en estas materias, está generando una percepción negativa en la sociedad respecto al Poder Judicial, agraviada por una cultura generalizada de excesos que ya no encuentra fácil de tolerar".



El presupuesto asignado al Poder Judicial de la Federación para este año es de 77,544 millones de pesos.



Los fideicomisos que se proponen extinguir, que suman 20,149 millones de pesos, representan aproximadamente el 26.4 por ciento de ese total.



Ignacio Mier ha denunciado que los ministros del Poder Judicial reciben diferentes beneficios económicos adicionales a sus sueldos, como aguinaldo y prima vacacional. Estas exposiciones de privilegios han generado malestar en la opinión pública, que se ha manifestado a través de las redes sociales y los medios de comunicación, expresando su descontento ante estos excesos percibidos.



La iniciativa presentada por Morena busca construir un Poder Judicial independiente, imparcial y eficiente, y se considera que la extinción de estos fideicomisos contribuiría a la auditable y austeridad del sistema judicial.



’La corrección de estas medidas podrá iniciar en el marco de la discusión del presupuesto de egresos de la Federación, en el que la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión analizará esta información y adoptará las medidas pertinentes’, añadió.



Además, es importante mencionar que de los 14 fideicomisos propuestos para extinguir, únicamente uno de ellos, el Fondo de Apoyo para la Administración de Justicia, no sería objeto de modificaciones. Esta excepción implica que dicho fideicomiso continuaría en funcionamiento sin cambios.



’La acumulación de recursos en estos fideicomisos ha generado críticas tanto por su elevado monto, como por el hecho de que se relacionan mayormente con prestaciones especiales y más aún, que son utilizados como bolsas de ahorro, financiadas, de origen, con recursos públicos’, explicó.





El Presidente Andrés Manuel López Obrador ha realizado una solicitud esta mañana a los ministros, jueces y magistrados para que reduzcan su salario en un 25 por ciento. El motivo de esta petición es que considera que no se verían afectados si ganaran menos de 600 mil pesos al mes.



Esta propuesta busca generar un ajuste en los ingresos de los funcionarios del Poder Judicial con el objetivo de fomentar la austeridad y el manejo responsable de los recursos públicos. El Presidente ha expresado que es importante que los servidores públicos den un ejemplo de austeridad y eviten los excesos en sus remuneraciones.



Cabe mencionar que esta solicitud se suma a otras acciones emprendidas por el gobierno mexicano para combatir la corrupción y garantizar el uso responsable de los recursos públicos.



’¿Qué les puede afectar? Que digan: ‘Voy a aportar 25 por ciento de todo lo que recibo, si recibo 600 mil pesos mensuales, voy a recibir 25 por ciento menos, como 450 mil, no 600 mil’. ¿Qué se van a afectar? Y no, se enojan. […] Son muy insensibles’, criticó.’Por eso sostenemos que es necesaria una reforma, porque no sólo son los ministros, son magistrados, son jueces, y yo diría que es también la academia, son las escuelas de derecho, es la abogacía, es una revisión que se tiene que hacer en lo estructural, pero hay que comenzar por algo’, dijo.



Además, es importante destacar que el Presidente mencionó que él no tiene la facultad de modificar el presupuesto del Poder Judicial de la Federación (PJF), ya que esta responsabilidad recae en la Cámara de Diputados.



Es esta institución la encargada de aprobar y realizar modificaciones a la propuesta de presupuesto presentada por el PJF.El pasado 28 de agosto, Norma Piña Hernández, Ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), informó sobre la solicitud de un incremento del 4 por ciento en el presupuesto de la institución para el próximo año. Esta solicitud fue presentada ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).



Durante una sesión solemne conjunta de los plenos de la SCJN, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), se presentó el Proyecto de Presupuesto del Poder Judicial de la Federación para el 2024. La Ministra presidenta explicó que este incremento solicitado es una respuesta a la disminución del 15.4 por ciento que el PJF ha experimentado desde la entrada del actual Gobierno en 2018.SIN EMBARGO