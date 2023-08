Busca Morena que aguinaldo sea de 30 días para acercarse al del sector público

El presidente de la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados, Manuel Baldenebro, perteneciente al partido de Morena, presentó un proyecto de reforma ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el cual propone que los empleados del sector privado puedan tener 30 días de aguinaldo.



De aprobarse el proyecto de reforma, se cambiaría dicha sección de la Ley Federal del Trabajo que no ha sido actualizada en más de 50 años. Desde 1970, el artículo 87 de la LFT sólo ha tenido una modificación y no fue para el piso mínimo que pagan los empleadores, sino para incorporar el derecho de los trabajadores a recibir una parte proporcional del aguinaldo cuando no hayan cumplido el año de servicio en una empresa.



’La obligación del patrón a pagar el aguinaldo surgió como prestación en la Ley Federal del Trabajo en el año 1970, lo que a todas luces significa que dicha prestación no ha sufrido grandes cambios en pro de las personas trabajadoras tal y como reza el mandato constitucional’, expone el diputado Manuel Baldenebro.



La iniciativa del legislador morenista tiene como objetivo equiparar el monto de la prestación con los 40 días de salario que actualmente reciben los burócratas. Según el legislador, existe una gran disparidad salarial entre las personas trabajadoras del sector privado y los trabajadores al servicio del Estado.



’Existe una gran diferencia salarial en la media de salarios percibidos por esta prestación entre las personas trabajadoras del sector privado (apartado A) y los trabajadores al servicio del Estado (apartado B), lo que refleja la discriminación y las desigualdades existentes entre las normas de trabajo’, señala el legislador en el proyecto.



"La suficiencia del salario y el acceso a prestaciones laborales complementarias, como el aguinaldo, son elementos que contribuyen al ejercicio de la igualdad entre trabajadoras y trabajadores; a la protección de la niñez, de las personas con discapacidad y personas adultas mayores, dicho enfoque debe tomarse en cuenta en los procedimientos que se lleven a cabo para determinar el monto de dicha remuneración", advierte.



Actualmente, en el sector privado, los trabajadores tienen derecho a recibir un aguinaldo mínimo equivalente a 15 días de salario, y este pago debe realizarse antes del 20 de diciembre de cada año. Es importante destacar que este derecho se aplica a todos los trabajadores, sin importar si son de confianza, de base, sindicalizados o temporales.



A pesar de que el aguinaldo es una prestación protegida por la Ley Federal del Trabajo, datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) revelan que aproximadamente el 34% de los trabajadores subordinados no reciben este pago. Esto significa que alrededor de 13.7 millones de personas que trabajan para un empleador no tienen garantizado este derecho.



La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) reconoce en su Programa de inspección 2023 que el aguinaldo es uno de los incumplimientos más frecuentes por parte de las empresas. Como resultado, han establecido la vigilancia de este tema como una de sus líneas de acción estratégicas.



La legislación laboral contempla sanciones para los empleadores que no cumplan con esta obligación. La multa por no pagar el aguinaldo puede oscilar entre los 5,187 y los 518,700 pesos, y se puede aplicar por cada trabajador afectado.



Los trabajadores tienen hasta un año para reclamar este derecho en caso de incumplimiento por parte del empleador. Para hacerlo, pueden solicitar el pago pendiente hasta el 20 de diciembre del año siguiente a través de la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet), el Centro de Conciliación o mediante una denuncia anónima al área de inspección de la STPS.



En febrero de este año, senadoras del Partido Verde también propusieron aumentar el piso mínimo de la prestación a 30 días de salario, argumentando que países como Colombia, Ecuador, Bolivia, Costa Rica, Perú, Argentina y Guatemala establecen el aguinaldo en un valor equivalente a 30 días de salario o a la doceava parte de la remuneración anual. Esta propuesta busca equiparar el aguinaldo en México con los estándares de otros países de la región en beneficio de los trabajadores.



Según un análisis realizado por Neeyamo, el aguinaldo es un derecho protegido por la ley en al menos 15 economías de Latinoamérica. Sin embargo, en algunos países sudamericanos como Argentina, Colombia y Uruguay, se paga en dos partes: una en julio y otra en diciembre.Con información de EL ECONOMISTA