Busca Chimalhuacán esterilizar a más de 10 mil mascotas en 2023

Al reportar un saldo positivo en las campañas de esterilización de perros y gatos, que se puede constatar en el menor número de estos animales deambulando por calles y avenidas del Municipio, los gobiernos de Chimalhuacán y del Estado de México resaltaron la alta responsabilidad y respuesta de quienes han acudido a estas jornadas y reiteraron el exhorto a quienes no lo han hecho, a que estén atentos a las próximas para preinscribirse un día antes, a fin de que se les atienda debidamente.



Beatriz Valencia Carreño, titular del Departamento de Control de Zoonosis y el Bienestar Animal, adscrito a la Dirección de Salud del H. Ayuntamiento de Chimalhuacán, y José Serafín Romero, Coordinador Normativo del Departamento de Zoonosis de la Jurisdicción Sanitaria Texcoco, informaron que, en lo que va del año, en este municipio han sido intervenidos cerca de 7 mil perros y gatos, por lo que seguramente la meta de 10 mil prevista para todo 2023 será rebasada.



En el marco de la Jornada de Esterilización Canina y Felina, realizada hoy en el Corredor Turístico Anáhuac, ubicado sobre la Avenida Bordo Xochiaca, ambos funcionarios aclararon que falta mucho por avanzar en el tema, pues aún es relativamente alto el número de estas mascotas en el territorio, en particular de las que son abandonadas en vía pública.



Reiteraron el compromiso de ambos gobiernos para avanzar en estas jornadas y campañas –cuyo beneficio último es para las propias familias chimalhuaquenses, lo mismo que para los animales de compañía–, y pidieron comprensión y paciencia en caso de no alcanzar ficha, ya que la demanda del servicio es muy alta.



Con el personal adscrito a sus respectivas áreas, es posible esterilizar hasta 200 animales por Jornada, pero en ocasiones como ésta, que fueron 236, se hace el máximo esfuerzo para atender más y, en su caso, para programarlos en la próxima jornada, en este caso, la que se realizará en el Deportivo La Laguna el 31 de agosto.



Agregó que, incluso, quienes se dedican a rescatar perros de la calle con frecuencia llevan animales que ya han sido esterilizados, lo que se descubre con la cicatriz respectiva. Sin embargo, reiteró, es necesario mantener el esfuerzo para disminuir su población.



’El llamado a la población es que sigamos generando consciencia sobre la necesidad de evitar que los perritos se reproduzcan indiscriminadamente, se les abandone y deambulen en vía pública. Por bien de ellos y, sobre todo, de la población, debemos aprovechar estos servicios que de buena intención y sin costo alguno para el poseedor del animal ofrecemos el Municipio de Chimalhuacán y el Gobierno Estatal’, concluyó.