Burbujas financieras y crisis económicas

"No es por el dinero, es el juego" frase de wall street, y es que el factor de los ingresos provenientes del sistema financiero es muy atractivo, básicamente hay dos formas de participar en el sistema financiero, el primero es mediante la compra de deuda y la otra es mediante la compra de activos.



Comprar deuda es tener hasta cierto punto una garantia de pago, dado que las empresas sacan al mercado su deuda con la finalidad e de capitalizarse y realizar proyectos, una vez fianlizados, liquidaran la deuda mas un interes pactado, mientras que en el caso de la compra de activos, se tiende a correr un poco más de riesgo, dado que al comprar una parte de una empresa, automaticamente se está abosorbiendo el riesgo del futuro de dicha empresa la cual le puede ir muy bien y aumentar su valor, con lo cual la acción comprada valdrá más o si le va mal a la empresa, esta pierde valor y la acción comprada baja su valor, con lo cual nuestra inversión se ve depresiada perdiendo de esta forma dinero.



Sin embargo el sistema financiero al tener un control masivo sobre el moviento y naturaleza de los capitales, tiende a corromperse en ciertos momentos, ocasionado fallas de mercado o fallas financieras, las cuales afectan de manera general a toda la población aunque haya sido originada por un grupo reducido de personas, una de estas consecuencias son las burbujas financieras.



Las burbujas financieras nacen por la especulación y la busqueda desmedida de mayores ingresos, y estas afectan a toda la población dado que la restauración o el equilibrio correpondera a un ajuste natural de mercado o la intervención gubernamental, la cual en ambas circunstancias el costo indirecto reacaera en la población.



Como ejemplo podemos remitirnos a una clasica, no necesariamente la primera de la historia, es la tulipomania la cual tuvo lugar alrededor de 1637, donde la irracionalidad sobre los tulipanes provoco que en un momento tope, un bulbo de tulipan llego a costar seis mil florines. Como referencia un trabajor promedio de esa epoca tenia un ingreso anual medio de 150 florines, por lo cual el precio de un bulbo o un lote era sumamente irracional, lo que condujo a una especulación y la formación de mercados de futuro donde se comprometian lotes que aun no se cosechaban, ocasionando que un momento el precio empezara a caer de forma desmedida, creando perdidas por la especulación donde muchas personas incluso hipotecaban su casa para financiarse e invertir en el mercado de valores de los tulipanes.



Ante estas circuntancias los reajustes de mercado se dan de dos maneras, ya sea que el gobierno interviene para apaciguar todas las complicaciones generadas por eso, teniendo que financiar los desequilibrios mediante contratación de nueva deuda, o que se de un reajuste natural de mercado, el cual tiende a ser mas brusco, letal y lento, por lo cual el gobierno siempre participa como lo vimos en el caso de lehman brothers en los Estados Unidos durante la crisis subprime del 2008.



En el caso de México la creación de una burbuja económica sería muy poco probable, principalmente debido a que nuestro sistema financiero no cuenta con un nivel integrado tan fuerte sobre las actividades productivas del pais, por lo cual un desequilibrio no tendria una repercusión masiva en todos los sectores.