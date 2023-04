Brindará SIPINNA charla masiva en marco al "Día Naranja" a estudiantes de ESBAO

Córdoba, Ver., (16 de abril del 2023). - En el marco al ’Día Naranja’, que se conmemora los 25 de cada mes para la Erradicación de la Violencia Contra las Mujeres, el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), ofrecerá una charla masiva a estudiantes a fin de crear conciencia sobre los tipos de violencia, acoso y todo lo que conlleva este tema.



La titular de la oficina en Córdoba, Sara Gabriela Palacios Hernández, dio a conocer que desde el inicio del año, en coordinación con el área de Prevención al Delito, se han dado talleres dirigidos a grupos de estudiantes, padres de familias y docentes en distintos planteles educativos.



’Con Prevención al Delito hemos trabajando para que no solamente lo sepa el niño, también los papás, ya que muchas veces al permitir un noviazgo desde nivel secundaria, pueden traer consecuencias como embarazos, de ahí la importancia de generar una conciencia de estas permisiones, y los maestros a que se mantengan atentos’.



Se llevará a cabo la primera plática masiva denominada ’Niñez y Adolescencia Sin Violencia’, el 25 de abril en la ESBAO, dirigida a estudiantes de nivel secundaria, padres de familia y personal docente, mediante la cual, se hará énfasis en la violencia y sus modalidades, como la no romantización de las agresiones, las consecuencias del noviazgo, embarazos no deseados y una sexualidad responsablemente activa a quienes han decidido ejercerla.