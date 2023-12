Brinda Comisión Estatal de Búsqueda taller sobre personas desaparecidas a dependencias municipales

Córdoba, Ver – Este miércoles, la Comisión Estatal de Búsqueda de Veracruz, brindó el taller en ’Materia de Búsqueda de Personas Desaparecidas o no Localizadas’, a elementos de la Policía Municipal, Procuraduría de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, DIF, Instituto Municipal de las Mujeres y Protección Civil, con la intención de establecer colaboraciones y una vinculación interinstitucional con dichas dependencias como lo establece el protocolo homologado en búsqueda de personas.

Desde el salón central del Palacio Municipal de Córdoba, el área de Servicios Profesionales de la Comisión Estatal de Búsqueda de Veracruz, resaltó que una persona no localizada es aquella cuya ubicación es desconocida, no obstante, en términos de la Ley General de desaparición, pasado las 72 horas se considera desaparecida, además de cualquier indicio que su ausencia se relaciona con algún tipo de delito como trata de personas, explotación sexual o trabajo forzado; sin embargo, en caso de los niños, niñas, mujeres y transexuales, desde el primer momento de su no localización son consideradas desaparecidas dado a los factores de vulnerabilidad en los que se pueda encontrar.