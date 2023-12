Córdoba, Ver – Disfrutando de las bellas artes musicales, fue presentado con éxito el concierto ’Gracias de Fin de Año’, por la Banda Municipal de Música bajo la dirección de Salvador Campos Hernández en el Museo de Córdoba, deleitando a los asistentes con un amplio repertorio musical con la interpretación de piezas desde mambos, popurrí, navideña, Rock, y otros géneros.

Durante esta tarde el concierto dio apertura con la interpretación de West side story, composición de Leonard Bernstein, seguido de piezas como la obertura Poet and Peasant, Glenn Miller Medley, El Mar (Ray Coniff), Hey Jude de The Beatles, We Wish you a merry Christmas, Ymca, Mambo a la kenton, un popurrí de Luis Miguel, entre otras.