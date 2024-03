Brigadas controlan el incendio forestal en el parque nacional Izta-Popo

AMECAMECA, Estado de México.- El Gobierno del Estado de México informa que las brigadas de los tres órdenes de gobierno reportan un avance del 75 por de control y 50 por ciento de liquidación del incendio forestal registrado -desde el pasado 14 de marzo- en el Parque Nacional Izta-Popo, en el municipio de Amecameca.



La afectación preliminar es de mil 756 hectáreas (has), de las cuales mil 660 has se encuentran en territorio mexiquense, de acuerdo con la información del Sistema de información FIRMS NASA.



Para abatir este siniestro se han realizado trabajos de apertura de brechas cortafuego sobre la línea del incendio, además, en la parte poniente se lleva a cabo una estrategia de contrafuego, debido a que el incendio se encuentra en una zona conocida como Las Peñas, y por la topografía del terreno su acceso es limitado.



Durante los seis días que se ha prolongado la emergencia, en los trabajos de combate han participado más de 200 brigadistas de distintas dependencias, entre ellas, la Protectora de Bosques del Estado de México (Probosque), Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), Protección Forestal de CONAFOR, Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), Guardia Nacional (GN), Policía de Alta Montaña, Protección Civil estatal y municipales, así como brigadas ejidales y voluntarias.



Asimismo, se informa que del 01 de enero al 19 de marzo en la entidad mexiquense se han registrado 398 incendios forestales, con una afectación de 3 mil 318. 20 hectáreas (has), de las cuales, 3 mil 089.73 has corresponden a arbusto y pastizales, en tanto, 205.47 has son de arbolado renuevo y 23.00 has más de arbolado adulto.



Para reportar incendios forestales, Probosque pone a disposición el Teléfono Rojo: 800-590-1700 o bien, la ciudadanía puede reportar al Número de Emergencia Nacional 911.