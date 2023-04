Borrachaso por la Boticaria en Veracruz

Veracruz. Un joven conductor que viajaba en aparente estado inconveniente en las inmediaciones de la VI Región Militar de la Secretaría de la Defensa Nacional de La Boticaria, provocó un fuerte accidente que dejó daños materiales en al menos otras cuatro unidades automotoras.



Como pérdida total acabo el automóvil de la marca Seat tipo Leon de color rojo cuyo propietario circulaba sobre la avenida Ejército Mexicano en el carril que va con dirección de sur a norte la noche de este martes.



A decir de los testigos, este joven viajaba en aparente estado de ebriedad y unos metros antes de llegar al mencionado cuartel, impactó por alcance un taxi de la marca Nissan tipo Versa marcado con el número económico VB-3266.



En su afán por darse a la fuga, posteriormente también le pegó por la parte posterior a un camión de pasajeros de la ruta tejería con el numeral 375, así que ambos conductores agraviados comenzaron a seguirlo.



Dicho sujeto no llegó muy lejos ya que luego de perder el control se fue a estrellar contra una camioneta de la marca Nissan tipo estaquitas color blanca perteneciente a la empresa Cristaltec que estaba estacionada.



Fue tal el impacto que le dio, que ésta a su vez salió proyectada contra otra unidad de la misma marca y de modelo más grande que se encontraba parqueada enfrente de ella, por lo que ambas terminaron arriba de la banqueta.



Técnicos en urgencias médicas de la Cruz Roja arribaron para brindarle los primeros auxilios a los ocupantes del automóvil Seat, pero afortunadamente sólo el conductor resultó con un golpe, aunque no de gravedad y no fue requerido llevarlo a un hospital.



Elementos de la policía Naval, estatal y municipal se encargaron de realizar el abanderamiento correspondiente en tanto un perito de la delegación de tránsito llegó para realizar las diligencias y determinar la cuantía de los daños.