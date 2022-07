¡Bombazo!: Dani Alves y Pumas ya tienen un preacuerdo y se espera su llegada a México

La primer ‘pista’ que dio el jugador carioca fue un video cantando con mariachis. Enseguida una foto de su pareja, acompañada de una foto de Frida Kahlo. A esta imagen la tituló ’Una señal’. Enseguida le preguntaron si llegaría a Pumas, a lo que el jugado contestó: ’Si me regalas un buen tequila te digo’. A partir de ese momento el jugador continuó mandando ‘guiños’ en redes sociales.



Dani Alves y Pumas habrían llegado a un preacuerdo

De acuerdo con ESPN, una de las fuentes que consultaron, les comentó que ya existe un preacuerdo entre el jugador y Pumas. Por lo tanto, solamente restaría detallar los últimos flecos de la negociación. Asimismo, el mismo medio también aseguró que a pesar de que aún no se ha firmado nada, Alves ya tendría fecha de llegada a México. Esta sería el fin de semana, o a más tardar el día lunes para ser presentado el miércoles.



El contrato que planteó el equipo universitario sería de un año y cobrando una cantidad de 100 mil dólares por partido. Esto de acuerdo con el diario Récord.



Finalmente, un tema no menor en el posible fichaje de Dani Alves es que el equipo estaría planeando hacer una mini pretemporada para ayudar al jugador a estar en un punto físico optimo. Es por ello que en caso de que se de la contratación del histórico lateral brasileño, Pumas no podría contar con el jugador al menos por las dos jornadas siguientes.